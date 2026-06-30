US-Fernsehen

Amanda Batula verlässt «Summer House» nach zehn Staffeln

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Die Reality-TV-Persönlichkeit kehrt nach der Affäre mit Co-Star West Wilson nicht mehr zu der Bravo-Erfolgsserie zurück.

Die Folgen der sogenannten #Scamanda-Affäre haben nun auch personelle Konsequenzen: Amanda Batula wird nach zehn Staffeln nicht mehr Teil der Bravo-Realityserie «Summer House» sein. Das berichtet das US-Branchenmagazin Variety. Nach ihrer Beziehung mit Co-Star West Wilson galt eine Rückkehr bereits als unwahrscheinlich, nun ist ihr Ausstieg offiziell.

Für Wirbel hatte Batula im März gesorgt, als sie ihre Beziehung zu Wilson öffentlich machte. Besonders brisant: Wilson galt zuvor als enger Freund von Batulas Ex-Ehemann Kyle Cooke und gehörte ebenso wie Batula zum festen Ensemble der Serie. Da die Teilnehmer von «Summer House» während der Dreharbeiten gemeinsam in einem Haus leben, hätte die angespannte Situation laut Bravo eine weitere Zusammenarbeit nahezu unmöglich gemacht. Bereits zuvor war bekannt geworden, dass auch West Wilson künftig nicht mehr zum Cast gehören wird.

Die Beziehung dominierte anschließend die Wiedersehensfolgen der zehnten Staffel. Batula und Wilson lieferten dort nach Ansicht vieler Fans und Verantwortlicher kaum Antworten auf die Fragen rund um ihre Romanze. Bravo setzte sogar eine zusätzliche Spezialfolge mit dem Titel «Summer House: The Aftermath» an, um offene Fragen zu klären. Senderverantwortlicher Noah Samton erklärte gegenüber Variety, viele Zuschauer seien nach den Reunion-Episoden unzufrieden gewesen, weil sich beide nur unzureichend erklärt hätten.

Die Kontroverse schadete Batulas Ansehen erheblich, sorgte der Serie zugleich aber für Rekordquoten. Für die elfte Staffel, deren Dreharbeiten im Juli beginnen, sollen unter anderem Kyle Cooke, Lindsay Hubbard, Ciara Miller und Carl Radke zurückkehren. Auch mehrere Neuzugänge der Jubiläumsstaffel bleiben dem Format erhalten. Ob Amanda Batula künftig im Spin-off «In the City» zu sehen sein wird, ist derzeit offen. Eine zweite Staffel wurde bislang noch nicht offiziell bestellt.

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