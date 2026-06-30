US-Fernsehen

Prime Video veröffentlicht neue Folge von «Eli Manning Presents: The Undercovers»

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WNBA-Star Sabrina Ionescu schlüpft in der neuesten Ausgabe der Emmy-nominierten Sportsendung in eine völlig neue Rolle.

Prime Video hat eine neue Ausgabe der Emmy-nominierten Reihe «Eli Manning Presents: The Undercovers» veröffentlicht. Im Mittelpunkt der aktuellen Episode steht WNBA-Star Sabrina Ionescu von den New York Liberty, die sich für die Sendung unerkannt unter Basketballfans an ihrer ehemaligen Universität bewegt. Die Veröffentlichung erfolgt passend zum bevorstehenden Commissioner's Cup Final der WNBA zwischen den New York Liberty und den Las Vegas Aces, das ebenfalls bei Prime Video übertragen wird.

In der neuen Folge verwandelt sich Ionescu mithilfe professioneller Maskenbildner in die begeisterte Basketballanhängerin Jennifer Scone. Selbst ihre früheren Trainer an der University of Oregon, darunter Chefcoach Kelly Graves, erkennen die Spielmacherin zunächst nicht. Anschließend mischt sie sich unter die Zuschauer eines Heimspiels der Oregon Ducks, macht Erinnerungsfotos mit Fans, verkauft Lose des Booster-Clubs und erfüllt einem jungen Basketballfan mit einem spontanen Autogramm einen besonderen Wunsch.

Den Höhepunkt bildet ein Freiwurf-Wettbewerb in der Halbzeitpause. Erst dort gibt Ionescu ihre Tarnung auf und sorgt mit ihrem Auftritt für eine Überraschung bei Publikum und Teilnehmern. Das Format setzt damit erneut auf die Mischung aus versteckter Kamera, Sport und persönlichen Begegnungen.

«Eli Manning Presents: The Undercovers» wird von Prime Video Sports produziert und stammt von Range Studios sowie Ten Till Productions. Zu den Executive Producern zählen unter anderem die früheren NFL-Stars Eli und Peyton Manning. Showrunner ist J.D. Amato. Die Reihe war in diesem Jahr bei den Sports Emmy Awards in der Kategorie Outstanding Edited Sports Series: Hosted nominiert.


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