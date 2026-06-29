US-Fernsehen

Netflix erweitert «Hot Ones» mit neuer Spin-off-Reihe

von

Direkt nach dem Home Run Derby startet im Juli die neue Interviewshow «Hot Ones: Extra Heat».

Netflix baut die Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen YouTube-Format «Hot Ones» aus. Wie der Streamingdienst bekannt gab, startet am 13. Juli die neue Reihe «Hot Ones: Extra Heat», die exklusiv bei Netflix zu sehen sein wird. Die Premiere erfolgt unmittelbar nach der Live-Übertragung des T-Mobile Home Run Derby, das Netflix ab 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit ausstrahlt.

Moderator Sean Evans bleibt auch in der neuen Variante an Bord. Anders als die bekannte Studioversion soll «Hot Ones: Extra Heat» jedoch direkt bei großen Netflix-Events und anderen besonderen Anlässen aufgezeichnet werden. Die halbstündigen Folgen kombinieren das bekannte Zehn-Wings-Format mit ausführlichen Interviews und zusätzlichen Aktionen vor Ort.

Zum Auftakt werden unter anderem Will Ferrell, Fortune Feimster und Jimmy Tatro zu Gast sein. Das Trio spielt gemeinsam in der kommenden Netflix-Comedyserie «The Hawk». Weitere Gäste und Überraschungsauftritte sollen die einzelnen Episoden ergänzen.

Die neue Reihe wird von Sean Evans, Chris Schonberger, Sarah Honda und Aaron Cooke produziert. Als Showrunner fungiert K.P. Anderson. Laut Netflix soll «Hot Ones: Extra Heat» die bewährte Mischung aus scharfen Wings und tiefgehenden Gesprächen beibehalten, das Format aber um größere Schauplätze und spektakulärere Rahmenbedingungen erweitern. Chris Schonberger, Schöpfer von «Hot Ones» und Geschäftsführer von First We Feast, sprach von einer Gelegenheit, das Interviewformat bei einigen der größten kulturellen Ereignisse auf Netflix weiterzuentwickeln.

Kurz-URL: qmde.de/173005
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Maxton Hall» endet im Dezembernächster ArtikelESPN-Legende Linda Cohn geht nach 34 Jahren in den Ruhestand
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen ESPN-Legende Linda Cohn geht nach 34 Jahren in den Ruhestand US-Fernsehen Lacey Chabert reist für Hallmark+ durch Europa US-Fernsehen Keke Palmer wird Beraterin des US-Senders BET US-Fernsehen The CW zeigt wieder «Miss USA» und «Miss Teen USA» US-Fernsehen Paramount+ kündigt sechste Staffel von «Tyler Perry's Ruthless» an US-Fernsehen Disney Jr. und ESPN fördern Sportangebote für Vorschulkinder US-Fernsehen HBO blickt hinter die Kulissen von Burning Man

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung