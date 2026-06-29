Netflix erweitert «Hot Ones» mit neuer Spin-off-Reihe

Netflix baut die Zusammenarbeit mit dem erfolgreichen YouTube-Format «Hot Ones» aus. Wie der Streamingdienst bekannt gab, startet am 13. Juli die neue Reihe «Hot Ones: Extra Heat», die exklusiv bei Netflix zu sehen sein wird. Die Premiere erfolgt unmittelbar nach der Live-Übertragung des T-Mobile Home Run Derby, das Netflix ab 20.00 Uhr US-Ostküstenzeit ausstrahlt.
Moderator Sean Evans bleibt auch in der neuen Variante an Bord. Anders als die bekannte Studioversion soll «Hot Ones: Extra Heat» jedoch direkt bei großen Netflix-Events und anderen besonderen Anlässen aufgezeichnet werden. Die halbstündigen Folgen kombinieren das bekannte Zehn-Wings-Format mit ausführlichen Interviews und zusätzlichen Aktionen vor Ort.
Zum Auftakt werden unter anderem Will Ferrell, Fortune Feimster und Jimmy Tatro zu Gast sein. Das Trio spielt gemeinsam in der kommenden Netflix-Comedyserie «The Hawk». Weitere Gäste und Überraschungsauftritte sollen die einzelnen Episoden ergänzen.
Die neue Reihe wird von Sean Evans, Chris Schonberger, Sarah Honda und Aaron Cooke produziert. Als Showrunner fungiert K.P. Anderson. Laut Netflix soll «Hot Ones: Extra Heat» die bewährte Mischung aus scharfen Wings und tiefgehenden Gesprächen beibehalten, das Format aber um größere Schauplätze und spektakulärere Rahmenbedingungen erweitern. Chris Schonberger, Schöpfer von «Hot Ones» und Geschäftsführer von First We Feast, sprach von einer Gelegenheit, das Interviewformat bei einigen der größten kulturellen Ereignisse auf Netflix weiterzuentwickeln.
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