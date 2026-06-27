«Batman: Knightfall» wird zur Animations-Trilogie

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Warner Bros. hat den ersten Trailer zu «Batman: Knightfall» veröffentlicht, einer dreiteiligen Animationsverfilmung des berühmten Comic-Ereignisses.

DC, Warner Bros. Animation und Warner Bros. Home Entertainment haben den offiziellen Trailer zu «Batman: Knightfall» veröffentlicht. Das Projekt wird als dreiteiliges Filmereignis umgesetzt und basiert auf einer der bekanntesten Batman-Geschichten der Comic-Historie. Der erste Teil mit dem Titel Part 1: Knightfall feierte am Donnerstagabend beim Internationalen Animationsfilmfestival von Annecy 2026 seine Premiere. Die offizielle Veröffentlichung ist noch für dieses Jahr geplant. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Schurke Bane, der sämtliche Insassen des Arkham Asylum befreit und Batman damit an seine physischen und psychischen Grenzen bringt.Die Vorlage stammt aus der Comic-Reihe «Batman: Knightfall», die in den 1990er Jahren von Autoren wie Doug Moench, Chuck Dixon, Alan Grant, Dennis O'Neil, Peter David und Jo Duffy entwickelt wurde. Die Geschichte zählt bis heute zu den prägendsten Erzählungen des Dunklen Ritters und machte insbesondere Banes Aufstieg zu einem der gefährlichsten Gegner Batmans weltbekannt.Regie führt Jeff Wamester, während Jeremy Adams das Drehbuch verfasste. Als Produzenten fungieren Jim Krieg und Kimberly S. Moreau, Rick Morales übernimmt die Rolle des Supervising Producers. Zu den ausführenden Produzenten gehören Sam Register und Michael Uslan. In der englischen Originalfassung spricht Anson Mount die Rollen von Batman und Bruce Wayne. Michael Mando leiht Bane seine Stimme, während Pablo Schreiber als Jean-Paul Valley alias Azrael zu hören sein wird.