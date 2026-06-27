US-Fernsehen

«Batman: Knightfall» wird zur Animations-Trilogie

von

Warner Bros. hat den ersten Trailer zu «Batman: Knightfall» veröffentlicht, einer dreiteiligen Animationsverfilmung des berühmten Comic-Ereignisses.

DC, Warner Bros. Animation und Warner Bros. Home Entertainment haben den offiziellen Trailer zu «Batman: Knightfall» veröffentlicht. Das Projekt wird als dreiteiliges Filmereignis umgesetzt und basiert auf einer der bekanntesten Batman-Geschichten der Comic-Historie. Der erste Teil mit dem Titel Part 1: Knightfall feierte am Donnerstagabend beim Internationalen Animationsfilmfestival von Annecy 2026 seine Premiere. Die offizielle Veröffentlichung ist noch für dieses Jahr geplant. Im Mittelpunkt der Handlung steht der Schurke Bane, der sämtliche Insassen des Arkham Asylum befreit und Batman damit an seine physischen und psychischen Grenzen bringt.

Die Vorlage stammt aus der Comic-Reihe «Batman: Knightfall», die in den 1990er Jahren von Autoren wie Doug Moench, Chuck Dixon, Alan Grant, Dennis O'Neil, Peter David und Jo Duffy entwickelt wurde. Die Geschichte zählt bis heute zu den prägendsten Erzählungen des Dunklen Ritters und machte insbesondere Banes Aufstieg zu einem der gefährlichsten Gegner Batmans weltbekannt.

Regie führt Jeff Wamester, während Jeremy Adams das Drehbuch verfasste. Als Produzenten fungieren Jim Krieg und Kimberly S. Moreau, Rick Morales übernimmt die Rolle des Supervising Producers. Zu den ausführenden Produzenten gehören Sam Register und Michael Uslan. In der englischen Originalfassung spricht Anson Mount die Rollen von Batman und Bruce Wayne. Michael Mando leiht Bane seine Stimme, während Pablo Schreiber als Jean-Paul Valley alias Azrael zu hören sein wird.



Mehr zum Thema... Batman: Knightfall
Kurz-URL: qmde.de/172991
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Teenage Mutant Ninja Turtles»: Der nächste Animations-Flopp für ProSiebennächster ArtikelMark Wahlberg und Hund Arthur feiern Free-TV-Premiere im ZDF
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«Frieren  Nach dem Ende der Reise» kehrt zurück

Nach dem erfolgreichen Deutschlandstart im vergangenen Jahr setzt ProSieben MAXX den Anime-Hit «Frieren  Nach dem Ende der Reise» fort.

Nitro zeigt Sky-Serie «Der Pass»

Nach der Wiederholung der gefeierten ersten Staffel zeigt Nitro erstmals auch die zweite und dritte Staffel der Sky-Krimiserie «Der Pass» im Free-TV.

Disney+ und Hulu setzen auf Influencer-Format «Rabbit Hole»

Mit «Rabbit Hole» startet Mitte Juli eine neue Variety-Show, die zahlreiche der erfolgreichsten Social-Media-Stars der Welt zusammenbringt.

Academy lädt 529 Filmschaffende ein

Veronica Ferres und weitere deutschsprachige Künstler dürfen künftig über die Oscar-Gewinner abstimmen.

Tinder und TikTok starten gemeinsame Dating-Realityshow

Mit «Double Date Island» bringen Tinder und TikTok in Europa erstmals gemeinsam ein Reality-Datingformat auf den Markt.

RTL Crime startet neue True-Crime-Reihe «50 Ways to Catch a Killer»

Der Pay-TV-Sender zeigt ab Anfang August die sechsteilige US-Dokumentation, die außergewöhnliche Ermittlungsarbeit bei spektakulären Mordfällen in den Mittelpunkt stellt.

Das Erste setzt auf Frauen-Radsport und Europameisterschaften

Am ersten August-Wochenende stehen in der «Sportschau» die Tour de France Femmes sowie Ruder- und Schwimm-Europameisterschaften im Mittelpunkt.

HBO blickt hinter die Kulissen von Burning Man

Die vierteilige Dokumentationsreihe «The Man Will Burn» erzählt ab Juli die Geschichte des berühmten Wüstenfestivals und seiner Herausforderungen.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen Paramount+ kündigt sechste Staffel von «Tyler Perry's Ruthless» an US-Fernsehen Disney Jr. und ESPN fördern Sportangebote für Vorschulkinder US-Fernsehen HBO blickt hinter die Kulissen von Burning Man US-Fernsehen Disney+ und Hulu setzen auf Influencer-Format «Rabbit Hole» US-Fernsehen Terry Crews moderiert die Jubiläumsausgabe von «Macy's 4th of July Fireworks» US-Fernsehen NBC legt kompletten Fahrplan für die TV-Saison 2026/27 vor US-Fernsehen Disney entwickelt Serienversion von «Aquamarine»

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung