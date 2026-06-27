US-Fernsehen

Disney+ und Hulu setzen auf Influencer-Format «Rabbit Hole»

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Mit «Rabbit Hole» startet Mitte Juli eine neue Variety-Show, die zahlreiche der erfolgreichsten Social-Media-Stars der Welt zusammenbringt.

Disney+ und Hulu haben den Starttermin für die neue Originalproduktion «Rabbit Hole» bekannt gegeben. Die zehnteilige Serie wird ab dem 13. Juli in den USA bei Disney+ und Hulu sowie in ausgewählten internationalen Märkten über Disney+ verfügbar sein. Die jeweils rund 30 Minuten langen Episoden stammen vom Medienunternehmen pocket.watch und richten sich vor allem an ein junges Publikum.

Laut den Produzenten handelt es sich um die bislang größte Ansammlung von Digitalstars in einer Premium-Serie. Insgesamt umfasst der Cast 36 Creator, die gemeinsam auf eine Reichweite von rund 675 Millionen Followern auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram und Twitch kommen. Mit dabei sind unter anderem Topper Guild, Zhong, ZHC, Collins Key, Jesser, Dan Rhodes, Josh Peck, Sofie Dossi, EvanTube, Mackenzie Turner, Papa Jake und Matthew Beem.

Die Show beschreibt sich als erste Variety-Produktion speziell für die digitale Generation. Die Teilnehmer treten in gemeinsamen Challenges an, produzieren Kurzformate und arbeiten in wechselnden Konstellationen zusammen. Ergänzt wird das Format durch exklusive Kurzbeiträge weiterer Influencer wie Hero DW, Cozy Ivn, Shaquan Parson, Maddi Winter, Andymation, Fulton Lee, Yung Astroo und Space Skits. Entwickelt wurde «Rabbit Hole» von Albie Hecht, Chief Content Officer von pocket.watch, gemeinsam mit Carin Davis, die als Head of Development tätig ist.

Mehr zum Thema... TV-Sender Disney+ Rabbit Hole
Kurz-URL: qmde.de/172993
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