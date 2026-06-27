Nicola Coughlan übernimmt Hauptrolle in «I Am Helen»

England

Channel 4 hat erste Informationen aus dem neuen Teil der preisgekrönten Anthologieserie «I Am» veröffentlicht.

Der britische Fernsehsender Channel 4 hat einen ersten Blick auf das neue Dramagewährt. Die zweiteilige Produktion wird später in diesem Jahr ausgestrahlt und setzt die erfolgreiche Anthologieserie «I Am» fort. Die Hauptrollen übernehmen Nicola Coughlan und Joe Cole. Wie die vorherigen Beiträge der Reihe entstand auch «I Am Helen» unter der kreativen Leitung des BAFTA-prämierten Filmemachers Dominic Savage, der erneut als Autor, Regisseur und Schöpfer fungiert.Die Geschichte wurde gemeinsam mit Nicola Coughlan entwickelt und beschäftigt sich mit den Erfahrungen von Frauen in einer Gesellschaft, die von männlicher Macht, Aggression und Kontrolle geprägt ist. Im Mittelpunkt stehen die Erwartungen und Belastungen, denen Frauen ausgesetzt sind, sowie die Auswirkungen toxischer Männlichkeit auf moderne Beziehungen.Die «I Am»-Reihe zählt zu den erfolgreichsten Dramenformaten von Channel 4 der vergangenen Jahre. Besonders große Aufmerksamkeit erhielt 2023 «I Am Ruth» mit Kate Winslet, das mit zwei BAFTA-Auszeichnungen geehrt wurde. Zuvor waren bereits Episoden mit Vicky McClure, Samantha Morton, Gemma Chan, Suranne Jones, Letitia Wright und Lesley Manville zu sehen.Produziert wird «I Am Helen» von Me+You Productions. Als Produzenten zeichnen Krishnendu Majumdar und Dominic Savage verantwortlich. Die Serie wird gemeinsam von Channel 4 und Sky Studios finanziert, während NBCUniversal Global TV Distribution den internationalen Vertrieb übernimmt. Einen konkreten Ausstrahlungstermin hat Channel 4 bislang noch nicht bekannt gegeben.