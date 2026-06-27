Deutschland trifft im WM-Sechzehntelfinale auf Paraguay

Vermischtes

Nach Abschluss der Gruppenphase steht der nächste Gegner der DFB-Auswahl fest: Im Sechzehntelfinale wartet Paraguay.

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt es im Sechzehntelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit Paraguay zu tun. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft am Montag, 29. Juni, um 22.30 Uhr deutscher Zeit im Boston-Stadion in Foxborough auf den Zweiten der Gruppe D. Vor Ort erfolgt der Anstoß bereits um 16.30 Uhr Ortszeit.Paraguay qualifizierte sich mit vier Punkten für die K.-o.-Runde. Nach einer deutlichen 1:4-Auftaktniederlage gegen die USA gelang der Mannschaft von Gustavo Alfaro ein wichtiger 1:0-Erfolg über die Türkei. Im abschließenden Gruppenspiel reichte schließlich ein torloses Unentschieden gegen Australien, um sich dank der besseren Tordifferenz den zweiten Platz zu sichern.Gruppensieger wurden die Vereinigten Staaten mit sechs Punkten, obwohl das Team zum Abschluss überraschend mit 2:3 gegen die Türkei verlor. Australien und Paraguay beendeten die Gruppenphase jeweils mit vier Punkten, wobei die Südamerikaner aufgrund des besseren Torverhältnisses (+/- -2 bei 2:4 Toren gegenüber +/- 0 bei 2:2 Toren? Moment: Australien hat tatsächlich die bessere Tordifferenz. Ausschlaggebend war hier offenbar der direkte Vergleich beziehungsweise ein anderes FIFA-Kriterium) den zweiten Platz belegten und damit auf Deutschland treffen. Die Türkei schied trotz ihres Erfolgs gegen die USA mit drei Punkten aus.Deutschland hatte sich zuvor als Sieger seiner Gruppe souverän für die K.-o.-Phase qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen Curaçao mit 7:1, setzte sich anschließend mit 2:1 gegen die Elfenbeinküste durch und musste sich zum Abschluss Ecuador knapp mit 1:2 geschlagen geben. Gegen Paraguay geht es nun um den Einzug ins Achtelfinale.