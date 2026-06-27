Das Erste setzt auf Frauen-Radsport und Europameisterschaften

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Am ersten August-Wochenende stehen in der «Sportschau» die Tour de France Femmes sowie Ruder- und Schwimm-Europameisterschaften im Mittelpunkt.

Das Erste hat seine Sportübertragungen für das erste August-Wochenende konkretisiert. Im Rahmen derstehen am 1. und 2. August insbesondere die ersten beiden Etappen der «Tour de France Femmes» im Fokus. Die Übertragungen beginnen jeweils am Nachmittag und werden von Stephanie Müller-Spirra moderiert. Als Kommentator ist Florian Naß im Einsatz, während Clara Koppenburg die Rennen als Expertin begleitet.Am Samstag, den 1. August, zeigt die ARD zunächst eine Zusammenfassung der Ruder-Europameisterschaften aus dem italienischen Varese. Im Mittelpunkt stehen die Wettbewerbe im Doppelvierer der Frauen und Männer. Kommentiert werden die Rennen von Jörg Klawitter. Anschließend folgt gegen 15.55 Uhr die Live-Übertragung der Auftaktetappe der «Tour de France Femmes», die in Lausanne startet und endet.Auch am Sonntag beginnt die «Sportschau» mit den Ruder-Europameisterschaften. Diesmal stehen die Entscheidungen im Einer sowie im Achter der Frauen und Männer auf dem Programm. Zudem berichtet die ARD von den Schwimm-Europameisterschaften in Paris. Gezeigt werden unter anderem die Entscheidungen im Synchronspringen der Frauen vom Zehn-Meter-Turm sowie eine Zusammenfassung des Wettbewerbs vom Ein-Meter-Brett der Männer. Torsten Püschel kommentiert die Wassersprung-Wettbewerbe. Ab etwa 16.05 Uhr übernimmt erneut die «Tour de France Femmes» das Programm. Die zweite Etappe führt von Aigle nach Genf und wird ebenfalls live im Ersten übertragen. Beide Etappen stehen darüber hinaus zeitweise in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.