ZDF schickt «Duell der Gartenprofis» mit neuen Folgen in den Sommer

Mitten im Sommer setzt das ZDF wieder auf frisches Grün. Ab dem 29. Juli kehrt «Duell der Gartenprofis» mit fünf neuen Folgen ins Programm zurück. Die Sendungen laufen jeweils mittwochs um 19.25 Uhr und sollen erneut zeigen, wie aus verwilderten oder bislang ungenutzten Grundstücken individuelle Traumgärten entstehen.
Das Konzept bleibt unverändert: Zwei Gartenprofis entwickeln unterschiedliche Gestaltungsideen für einen Garten und bewerben sich damit um den Auftrag der Besitzer. Erst nachdem die Eigentümer ihre Entscheidung getroffen haben, darf einer der Experten sein Konzept umsetzen. Unterstützt werden die Familien dabei von Moderatorin Eva Brenner, die zusätzlich Dekorations- und Gestaltungsideen beisteuert.
Für das ZDF gehört das Format inzwischen zu den festen Größen am Vorabend. Die bislang letzten Mittwochs-Ausgaben aus dem Frühjahr 2026 erreichten regelmäßig zwischen 1,6 und 1,9 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum bewegten sich meist zwischen 7,3 und 10,5 Prozent und lagen damit auf einem soliden Niveau für den Sendeplatz.
Noch stärker präsentierte sich die Marke bei den zahlreichen Sonntagswiederholungen und Sonderausgaben. Besonders erfolgreich verlief die Ausstrahlung vom 14. Juni, die am Nachmittag 1,50 Millionen Zuschauer sowie 14,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erreichte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte die Folge mit 13,6 Prozent Marktanteil und lag damit deutlich über dem ZDF-Durchschnitt.
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