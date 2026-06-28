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ZDF zeigt Doppelpack mit «Wilsberg» am Krimi-Samstag

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Leonard Lansink ermittelt am 18. Juli gleich in zwei Fällen: von Gangstern im Wasserschloss bis zu einem Mord in der Fleischindustrie.

Krimifans kommen am 18. Juli im ZDF auf ihre Kosten. Der Mainzer Sender setzt am Samstagabend auf einen Doppelpack der beliebten Reihe «Wilsberg» in Wiederholungen. Um 20.15 Uhr läuft zunächst die Episode Ungebetene Gäste, bevor um 22.00 Uhr Schmeckt nach Mord folgt. Beide Filme stehen bereits ab dem Morgen des Ausstrahlungstags im Streaming-Angebot des ZDF bereit.

In Ungebetene Gäste werden Georg Wilsberg und Ekki Talkötter von der Juristin Dr. Tessa Tilker zu einem Mittagessen auf ein Wasserschloss eingeladen. Die Situation gerät jedoch außer Kontrolle, als mit Sven Degen ein ehemaliger Straftäter erscheint, der Tessa einst mit dem Tod bedroht hatte. Während Wilsberg und Ekki versuchen, die Lage zu beruhigen, treffen weitere unerwartete Gäste ein, darunter Kommissar Drechshage aus Bielefeld und eine Kollegin mit einem mutmaßlichen Komplizen Degens. Schon bald deutet alles darauf hin, dass die Gangster einen größeren Coup planen.

Anschließend ermittelt Wilsberg in Schmeckt nach Mord im Umfeld eines Fleischkonzerns. Der Unternehmer Thomas Heitbrink steht wegen angeblicher Hygienemängel unter Druck und beauftragt über seine Anwältin Tessa Tilker den Privatdetektiv mit Nachforschungen. Die Spur führt zu familiären Konflikten, einem Labor für Fleischersatzprodukte und möglichen Manipulationen bei behördlichen Untersuchungen. Als Heitbrink tot aufgefunden wird, entwickelt sich der Fall zu einer komplexen Mordermittlung.

Parallel dazu muss sich Kommissarin Anna Springer mit ihrer eigenen Karriere beschäftigen. Eine mögliche Beförderung zur Kriminalrätin bringt sie in einen Interessenkonflikt, als ihr Förderer plötzlich mit dem Mordfall in Verbindung gebracht wird. Overbeck wiederum zeigt wenig Verständnis für mögliche Gefälligkeiten und sorgt damit für zusätzliche Spannungen. In beiden Filmen stehen die vertrauten Hauptdarsteller im Mittelpunkt. Neben Leonard Lansink als Georg Wilsberg sind auch Oliver Korittke als Ekki, Rita Russek als Anna Springer und Roland Jankowsky als Overbeck mit von der Partie. Beide Episoden stammen aus dem Jahr 2022 und wurden nach Drehbüchern von Stefan Rogall realisiert.

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