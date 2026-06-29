ESPN-Legende Linda Cohn geht nach 34 Jahren in den Ruhestand

US-Fernsehen

Die langjährige «SportsCenter»-Moderatorin verabschiedet sich Ende Juni vom US-Sportsender ESPN.

Eine Ära bei ESPN geht zu Ende: Die langjährige Moderatorin Linda Cohn wird den Sportsender zum 30. Juni verlassen und sich aus dem aktiven Fernsehgeschäft zurückziehen. Cohn war seit 1992 für ESPN tätig und gilt als die Moderatorin mit den meisten Ausgaben vonin der Geschichte des Senders.Ihre erste Ausgabe der Nachrichtensendung moderierte sie am 11. Juli 1992 um zwei Uhr morgens. Im Laufe ihrer Karriere wurde sie zu einem der bekanntesten Gesichter von ESPN. Bereits 2016 ehrte der Sender sie für ihre 5.000. Ausgabe von «SportsCenter». Seitdem kamen trotz eines reduzierten Arbeitspensums weitere mehr als 650 Sendungen hinzu.Zum Abschied kehrt Cohn noch einmal in die ESPN-Studios in Connecticut zurück. Am 26. Juni wird sie in drei Ausgaben von «SportsCenter» auftreten und gemeinsam mit Kollegen auf ihre Karriere zurückblicken. Geplant sind Auftritte an der Seite von Kevin Negandhi, Nicole Briscoe, Trevor Scales und ihrem langjährigen Co-Moderator John Buccigross. Auch die Berichterstattung vom NHL Draft wird Teil des Abschiedsprogramms sein.Neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin war Cohn in zahlreichen weiteren Rollen für ESPN aktiv. Die ehemalige Eishockey-Torhüterin arbeitete als Reporterin, Kommentatorin, Interviewerin und Play-by-Play-Sprecherin. 2017 wurde sie in die Hall of Fame der National Sports Media Association aufgenommen. ESPN-Content-Präsident Burke Magnus würdigte sie als eine Legende des Senders, die über mehr als drei Jahrzehnte die Berichterstattung geprägt habe.