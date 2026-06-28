TV-News

Harald Lesch blickt auf die Zukunft des deutschen Waldes

von

Eine neue «Terra X»-Dokumentation zeigt, wie Klimawandel, Schädlinge und neue Konzepte die Zukunft der Wälder prägen.

Der deutsche Wald steht vor gewaltigen Herausforderungen. Hitzeperioden, Stürme und Borkenkäfer haben in den vergangenen Jahren tiefe Spuren hinterlassen und die Diskussion über die Zukunft der heimischen Wälder neu entfacht. In der Dokumentation «Der Wald  Wunderwelt im Wandel» geht Harald Lesch am Dienstag, 28. Juli, der Frage nach, wie es um eines der wichtigsten Ökosysteme Deutschlands steht.

Dabei trifft der Wissenschaftsjournalist auf Förster, Wissenschaftler und Naturschützer, die unterschiedliche Wege verfolgen, um den Wald widerstandsfähiger zu machen. Im Mittelpunkt steht unter anderem der Ebersberger Forst bei München, wo neue Mischwaldkonzepte erprobt werden. Dort wird untersucht, welche Baumarten den Herausforderungen des Klimawandels künftig besser standhalten können als die lange dominierenden Fichtenbestände.

Ein Symbol für diesen Wandel ist ausgerechnet der Eichelhäher. Der Vogel galt früher vielerorts als Problem für die Forstwirtschaft, weil er Eicheln verbreitete und damit die gezielte Bewirtschaftung erschwerte. Heute wird seine Rolle bei der natürlichen Verjüngung von Mischwäldern deutlich positiver bewertet. Damit steht der Vogel sinnbildlich für ein Umdenken in der deutschen Forstwirtschaft.

Einen anderen Ansatz präsentiert die Dokumentation im Nationalpark Bayerischer Wald. Dort gilt seit Jahrzehnten das Prinzip, die Natur möglichst sich selbst zu überlassen. Auch nach Sturmschäden oder Borkenkäferbefall wird nur begrenzt eingegriffen. Gemeinsam mit Forschungsleiter Jörg Müller untersucht Lesch die Auswirkungen dieser Strategie und beschäftigt sich mit der Bedeutung von Totholz für Artenvielfalt und Klimaschutz. Die Sendung verbindet aktuelle Umweltfragen mit grundlegenden Erkenntnissen über die Rolle des Waldes für Mensch und Natur. Neben seiner Funktion als Erholungsraum wird der Wald als wichtiger Kohlenstoffspeicher und Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten betrachtet.

Kurz-URL: qmde.de/173022
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelPodstars: «104h Blackout» - Fünf Tage ohne Strom, fünf Tage Ausnahmezustandnächster ArtikelLacey Chabert reist für Hallmark+ durch Europa
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«planet e.» blickt auf das schwierige Zusammenleben von Mensch und Vogel

Die ZDF-Umweltreihe untersucht, warum Möwen und Tauben in Städten zunehmend zum Konfliktthema werden.

ZDF-Filmnacht mit «Bombshell» und Sci-Fi-Thriller «Anon»

Das ZDF setzt seine Filmnacht im Juli mit einem preisgekrönten Mediendrama und einer düsteren Zukunftsvision fort.

ZDF zeigt chinesischen Sci-Fi-Geheimtipp «Escape from the 21st Century»

Der chinesische Genremix «Escape from the 21st Century» feiert Anfang August seine Free-TV-Premiere im ZDF.

«ARD Story» warnt vor Waffen aus dem 3D-Drucker

Die neue Dokumentation zeigt, wie Baupläne für Schusswaffen weltweit im Internet verbreitet werden und Sicherheitsbehörden vor neue Herausforderungen stellen.

ZDF zeigt Doppelpack mit «Wilsberg» am Krimi-Samstag

Leonard Lansink ermittelt am 18. Juli gleich in zwei Fällen: von Gangstern im Wasserschloss bis zu einem Mord in der Fleischindustrie.

«Schloss Einstein» feiert Jubiläum

Seit Ende Mai entstehen in Erfurt 26 neue Folgen der Kultserie, die im Frühjahr 2027 mit einer Jubiläumsstaffel und prominenter Fußball-Unterstützung bei KiKA startet.

Trotz Hitzewelle: BR überträgt Actionsport-Festival aus München

Während der Hamburg-Marathon wegen der hohen Temperaturen abgesagt werden musste, hält München am Termin für das Actionsport-Festival «MASH» fest.

«Terra Xplore» fragt: Was tun mit psychisch kranken Straftätern?

Leon Windscheid beleuchtet die schwierige Frage nach Schuld, Verantwortung und dem Umgang mit psychisch kranken Tätern.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

TV-News «Maxton Hall» endet im Dezember TV-News «37°» porträtiert Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye TV-News ZDF schickt «Duell der Gartenprofis» mit neuen Folgen in den Sommer TV-News Das Erste blickt auf Krisenszenarien und eine Tragödie in der Schweiz TV-News «ARD Story» warnt vor Waffen aus dem 3D-Drucker TV-News ZDF zeigt Doppelpack mit «Wilsberg» am Krimi-Samstag TV-News «Terra X History» blickt auf die Geschichte des Fliegens zurück

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung