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Was passiert, wenn mitten im Winter in einer Millionenstadt plötzlich der Strom ausfällt? Der sechsteilige Tagesspiegel-Podcast rekonstruiert den längsten Stromausfall.

Ein Stromausfall gehört für die meisten Menschen zu den kurzen Ärgernissen des Alltags. Das Licht geht aus, der Router startet neu und nach wenigen Minuten funktioniert alles wieder. Doch Anfang Januar erleben Teile Berlins ein völlig anderes Szenario. Rund 100.000 Menschen sitzen plötzlich im Dunkeln. Heizungen fallen aus, Handynetze brechen zusammen, das Internet verschwindet und selbst der Notruf ist zeitweise nicht erreichbar. Aus einer vermeintlichen Störung wird ein Ausnahmezustand, der insgesamt 104 Stunden dauert.Genau diesen Fall zeichnet der Podcastnach. Die Tagesspiegel-Reporter Julius Geiler und Sonja Gillert rekonstruieren in sechs Folgen die Ereignisse rund um den historischen Stromausfall. Dabei setzen sie auf eine Mischung aus Reportage, investigativer Recherche und persönlichem Storytelling.Bereits die erste Episode beginnt mit einem Schockmoment. Um 6.13 Uhr morgens fällt der Strom aus. Niemand weiß, was passiert ist. Während sich die Bevölkerung fragt, ob die Energieversorgung in wenigen Minuten zurückkehrt, versuchen Krisenstäbe und Einsatzkräfte zunächst überhaupt zu verstehen, womit sie es zu tun haben. Die Reporter schildern eindrucksvoll die Verunsicherung auf allen Ebenen  von den Bewohnern bis zu den Verantwortlichen in den Leitstellen.Besonders eindringlich wird der Podcast dort, wo er individuelle Schicksale in den Mittelpunkt stellt. Einer der Protagonisten ist Andreas Thomsen, dessen Leben von einem Beatmungsgerät abhängt. Als der Strom verschwindet, bleibt nur der Notstromakku. Doch dieser hält lediglich wenige Stunden. Für Thomsen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Solche persönlichen Geschichten verleihen dem Podcast eine emotionale Dimension, die weit über die nüchterne Beschreibung eines Infrastrukturproblems hinausgeht.Im Verlauf der Serie wird deutlich, dass hinter dem Blackout mehr steckt als eine technische Panne. Die Recherche zeigt, dass ein Brandanschlag auf das Stromnetz für den Zusammenbruch verantwortlich war. Damit entwickelt sich die Geschichte von einer Krisenreportage zu einer Untersuchung darüber, wie verwundbar moderne Gesellschaften geworden sind. Wenn Strom ausfällt, funktionieren plötzlich viele Selbstverständlichkeiten nicht mehr: Kommunikation, medizinische Versorgung, Verkehr oder Lebensmittelversorgung geraten innerhalb weniger Stunden unter Druck.Die Autoren beschränken sich jedoch nicht auf die Rekonstruktion der Ereignisse. Sie fragen auch, warum Deutschland auf ein solches Szenario offenbar nur unzureichend vorbereitet ist. Experten kommen zu Wort, die seit Jahren vor Angriffen auf kritische Infrastruktur warnen. Gleichzeitig beleuchtet der Podcast politische Versäumnisse und strukturelle Schwächen im Katastrophenschutz.Gerade diese Verbindung aus persönlicher Betroffenheit und gesellschaftlicher Analyse macht «104h Blackout» so hörenswert. Der Podcast zeigt, wie eng moderne Gesellschaften von einer funktionierenden Energieversorgung abhängig sind und wie schnell scheinbar stabile Systeme ins Wanken geraten können. Durch die dichte Atmosphäre, Originaltöne von Betroffenen und die chronologische Erzählweise entsteht ein Spannungsbogen, der eher an einen Thriller erinnert als an eine klassische Dokumentation. Dennoch bleibt die Serie stets journalistisch fundiert und verliert nie den Blick für die realen Folgen des Geschehens.«104h Blackout» ist damit nicht nur die Geschichte eines außergewöhnlichen Stromausfalls. Der Podcast ist zugleich eine Warnung und ein Gedankenexperiment darüber, wie widerstandsfähig unsere Gesellschaft tatsächlich ist  und was passiert, wenn die Infrastruktur, auf die wir täglich vertrauen, plötzlich nicht mehr funktioniert.