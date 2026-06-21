«Die OpenAI Story»: Wie ChatGPT die Welt veränderte

Podstars

Mit «Die OpenAI Story» erzählt der Deutschlandfunk die Geschichte eines Unternehmens, das innerhalb weniger Jahre von einem idealistischen Forschungslabor zum Zentrum der weltweiten KI-Revolution wurde.

Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr. Seit dem Start von ChatGPT Ende 2022 beeinflusst sie Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und den Alltag von Millionen Menschen. Der sechsteilige Podcastzeichnet nach, wie es dazu kommen konnte. Dabei erzählt die Serie nicht nur die Geschichte einer Technologie, sondern vor allem die Geschichte der Menschen dahinter.Host und Autor Fritz Espenlaub führt die Hörer ins Zentrum des Silicon Valley. Dort gründeten Sam Altman und Elon Musk im Jahr 2015 OpenAI als gemeinnützige Organisation. Ihr Ziel war ehrgeizig: eine künstliche Superintelligenz entwickeln, die der gesamten Menschheit dienen sollte. Die erste Folge Der große Verkäufer schildert, wie OpenAI mit dieser Mission die besten Talente der Branche anlockte und sich als moralische Alternative zu Technologiekonzernen wie Google präsentierte.Doch die Ideale geraten zunehmend unter Druck. In Der Frankenstein-Moment zeigt der Podcast, wie leistungsfähiger werdende KI-Systeme immer größere Mengen an Rechenleistung und Kapital benötigen. Die Technologie entwickelt Fähigkeiten, die selbst ihre Entwickler überraschen. Aus wissenschaftlicher Forschung wird ein globales Wettrennen um Macht, Geld und Einfluss.Der Wendepunkt folgt in der dritten Episode Der ChatGPT-Moment. Was ursprünglich nur als begrenzter Test gedacht war, entwickelt sich zum vielleicht erfolgreichsten Produktstart der Technologiegeschichte. Millionen Menschen probieren ChatGPT aus, während Konkurrenten alarmiert reagieren. Besonders eindrucksvoll beschreibt der Podcast, wie sich OpenAI in dieser Phase von einem idealistischen Labor zu einem milliardenschweren Unternehmen wandelt.Einen Höhepunkt bildet die vierte Folge Der Blip. Sie rekonstruiert das dramatische Wochenende im November 2023, als der OpenAI-Aufsichtsrat überraschend beschloss, Sam Altman als CEO abzusetzen. Die Vorwürfe reichen von mangelnder Transparenz bis zu problematischem Führungsverhalten. Nur wenige Tage später kehrt Altman jedoch triumphal zurück. Die Episode zeigt, wie sehr die Machtverhältnisse im Unternehmen inzwischen von einzelnen Persönlichkeiten geprägt werden.Besonders nachdenklich wird die Serie in den letzten beiden Folgen. Her beschäftigt sich mit der emotionalen Bindung zwischen Menschen und KI-Systemen. Dabei wird deutlich, dass moderne Chatbots längst nicht mehr nur Werkzeuge sind, sondern für manche Nutzer zu Gesprächspartnern, Vertrauten oder sogar Ersatzbeziehungen werden. Die abschließende Folge Rote Linien weitet den Blick auf die gesellschaftliche Ebene und diskutiert Fragen von Sicherheit, Regulierung und demokratischer Kontrolle.Die größte Stärke des Podcasts liegt darin, dass er technologische Entwicklungen verständlich macht, ohne sie zu vereinfachen. Statt sich in technischen Details zu verlieren, konzentriert sich die Serie auf Konflikte, Machtkämpfe und Entscheidungen, die den Verlauf der KI-Revolution geprägt haben. Dabei kommen Entwickler, Kritiker und Wissenschaftler zu Wort, darunter auch der renommierte KI-Forscher Stuart Russell, der eindringlich vor den Risiken unkontrollierter KI-Systeme warnt.«Die OpenAI Story» ist damit weit mehr als eine Unternehmensgeschichte. Der Podcast erzählt von großen Visionen, zerbrochenen Idealen und einer Technologie, deren Folgen noch niemand vollständig überblicken kann. Wer verstehen möchte, wie ChatGPT entstanden ist und warum künstliche Intelligenz heute zu den wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Themen der Welt gehört, findet hier eine ebenso spannende wie fundierte Einführung.