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«Mary Celeste  Das Geheimnis des Geisterschiffs»: Auf den Spuren eines maritimen Mythos

Sebastian Schmitt von 12. Juli 2026, 12:25 Uhr

Das Segelschiff Mary Celeste wurde 1872 verlassen auf dem Atlantik gefunden. Bis heute gilt das Schicksal seiner Besatzung als eines der größten Rätsel der Seefahrtsgeschichte.

Kaum eine Geschichte der Seefahrt hat die Fantasie der Menschen so sehr beschäftigt wie die der Mary Celeste. Im Dezember 1872 entdeckt die Besatzung eines anderen Schiffes den Zweimaster treibend im Atlantik. Die Segel sind teilweise gesetzt, die Ladung ist nahezu unberührt, das Schiff bleibt seetüchtig  doch von Kapitän, Mannschaft und Passagieren fehlt jede Spur. Was geschah an Bord? Piraten, Meeresungeheuer, Aufstände oder gar übernatürliche Kräfte wurden im Laufe der Jahrzehnte als Erklärungen ins Spiel gebracht.



Der fünfteilige Podcast «Mary Celeste  Das Geheimnis des Geisterschiffs» von



Bereits die erste Folge In Stein gemeißelt beginnt überraschend auf der Nordseeinsel Föhr. Ein Grabstein führt zu einem Mann, dessen Leben eng mit dem Fall der Mary Celeste verbunden ist. Von dort aus entfaltet sich die Geschichte eines Schiffs, das längst mehr geworden ist als nur ein ungelöster Kriminalfall auf See. Die zweite Episode versetzt die Hörer zurück ins Jahr 1872. Die Reise beginnt in New York, wo Kapitän Benjamin Briggs gemeinsam mit seiner Familie und der Besatzung aufbricht. Der Podcast zeichnet ein lebendiges Bild der damaligen Seefahrt und verdeutlicht, mit welchen Hoffnungen, Sorgen und Gefahren eine Atlantiküberquerung verbunden war.



Besonders spannend wird es in der dritten Folge, die sich mit den Ermittlungen beschäftigt. Hier zeigt sich, dass wirtschaftliche Interessen, Vorurteile und Spekulationen bereits kurz nach dem Auffinden des Schiffes die Suche nach der Wahrheit beeinflussten. Die offizielle Untersuchung brachte keine eindeutige Erklärung hervor und legte damit den Grundstein für zahlreiche Spekulationen. Die vierte Episode widmet sich genau diesen Legenden. Sie schildert, wie Zeitungen des 19. Jahrhunderts das Rätsel immer weiter ausschmückten und wie Autoren, Journalisten und Geschichtenerzähler im Laufe der Jahrzehnte neue Details hinzufügten. Manche dieser erfundenen Elemente sind heute so bekannt, dass viele Menschen sie für historische Tatsachen halten.



Zum Abschluss fragt die Serie, warum die Geschichte der Mary Celeste bis heute fasziniert. Die Antwort liegt nicht allein im ungelösten Verschwinden der Besatzung. Vielmehr zeigt der Podcast, wie Menschen mit Unsicherheit umgehen und warum offene Fragen oft stärker wirken als eindeutige Antworten. Gerade weil es keine endgültige Lösung gibt, bleibt Raum für Spekulationen, Fantasie und immer neue Deutungen. Die große Stärke des Podcasts liegt in seiner ruhigen, sorgfältigen Erzählweise. Statt künstliche Spannung zu erzeugen, entsteht der Reiz aus der historischen Recherche selbst. Die Hörer begleiten die Autoren Schritt für Schritt durch Akten, Berichte und Zeugnisse aus dem 19. Jahrhundert. So entwickelt sich die Serie zu einer spannenden Mischung aus Geschichtspodcast, Kriminalrecherche und Medienanalyse.



«Mary Celeste  Das Geheimnis des Geisterschiffs» ist damit weit mehr als eine Nacherzählung eines berühmten Seeabenteuers. Der Podcast zeigt, wie Mythen entstehen, warum sie über Generationen weiterleben und weshalb die Wahrheit manchmal weniger spektakulär  aber nicht weniger faszinierend  ist als die Legenden, die sich um sie ranken.



Kaum eine Geschichte der Seefahrt hat die Fantasie der Menschen so sehr beschäftigt wie die der Mary Celeste. Im Dezember 1872 entdeckt die Besatzung eines anderen Schiffes den Zweimaster treibend im Atlantik. Die Segel sind teilweise gesetzt, die Ladung ist nahezu unberührt, das Schiff bleibt seetüchtig  doch von Kapitän, Mannschaft und Passagieren fehlt jede Spur. Was geschah an Bord? Piraten, Meeresungeheuer, Aufstände oder gar übernatürliche Kräfte wurden im Laufe der Jahrzehnte als Erklärungen ins Spiel gebracht.Der fünfteilige Podcastvon NDR 1 Welle Nord nimmt sich dieses berühmten Rätsels an. Statt sensationellen Theorien nachzujagen, verfolgen die Macher einen journalistischen Ansatz: Sie untersuchen historische Quellen, trennen belegbare Tatsachen von Legenden und zeigen, wie aus wenigen gesicherten Fakten eine weltbekannte Geschichte entstand.Bereits die erste Folge In Stein gemeißelt beginnt überraschend auf der Nordseeinsel Föhr. Ein Grabstein führt zu einem Mann, dessen Leben eng mit dem Fall der Mary Celeste verbunden ist. Von dort aus entfaltet sich die Geschichte eines Schiffs, das längst mehr geworden ist als nur ein ungelöster Kriminalfall auf See. Die zweite Episode versetzt die Hörer zurück ins Jahr 1872. Die Reise beginnt in New York, wo Kapitän Benjamin Briggs gemeinsam mit seiner Familie und der Besatzung aufbricht. Der Podcast zeichnet ein lebendiges Bild der damaligen Seefahrt und verdeutlicht, mit welchen Hoffnungen, Sorgen und Gefahren eine Atlantiküberquerung verbunden war.Besonders spannend wird es in der dritten Folge, die sich mit den Ermittlungen beschäftigt. Hier zeigt sich, dass wirtschaftliche Interessen, Vorurteile und Spekulationen bereits kurz nach dem Auffinden des Schiffes die Suche nach der Wahrheit beeinflussten. Die offizielle Untersuchung brachte keine eindeutige Erklärung hervor und legte damit den Grundstein für zahlreiche Spekulationen. Die vierte Episode widmet sich genau diesen Legenden. Sie schildert, wie Zeitungen des 19. Jahrhunderts das Rätsel immer weiter ausschmückten und wie Autoren, Journalisten und Geschichtenerzähler im Laufe der Jahrzehnte neue Details hinzufügten. Manche dieser erfundenen Elemente sind heute so bekannt, dass viele Menschen sie für historische Tatsachen halten.Zum Abschluss fragt die Serie, warum die Geschichte der Mary Celeste bis heute fasziniert. Die Antwort liegt nicht allein im ungelösten Verschwinden der Besatzung. Vielmehr zeigt der Podcast, wie Menschen mit Unsicherheit umgehen und warum offene Fragen oft stärker wirken als eindeutige Antworten. Gerade weil es keine endgültige Lösung gibt, bleibt Raum für Spekulationen, Fantasie und immer neue Deutungen. Die große Stärke des Podcasts liegt in seiner ruhigen, sorgfältigen Erzählweise. Statt künstliche Spannung zu erzeugen, entsteht der Reiz aus der historischen Recherche selbst. Die Hörer begleiten die Autoren Schritt für Schritt durch Akten, Berichte und Zeugnisse aus dem 19. Jahrhundert. So entwickelt sich die Serie zu einer spannenden Mischung aus Geschichtspodcast, Kriminalrecherche und Medienanalyse.«Mary Celeste  Das Geheimnis des Geisterschiffs» ist damit weit mehr als eine Nacherzählung eines berühmten Seeabenteuers. Der Podcast zeigt, wie Mythen entstehen, warum sie über Generationen weiterleben und weshalb die Wahrheit manchmal weniger spektakulär  aber nicht weniger faszinierend  ist als die Legenden, die sich um sie ranken.

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