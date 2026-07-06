Pixelpunkt

von Benjamin Wagner 06. Juli 2026, 12:39 Uhr

Die digitale Umsetzung des preisgekrönten Brettspiels verwandelt Vogelkunde in eine überraschend fesselnde Strategiesimulation.

Wer den Titel «Wingspan» zum ersten Mal hört, denkt vermutlich nicht an eines der erfolgreichsten Strategie-Brettspiele der vergangenen Jahre. Noch weniger erwartet man dahinter ein Spiel, das sich fast ausschließlich mit Vögeln beschäftigt. Doch genau darin liegt die große Besonderheit von «Wingspan» beziehungsweise Flügelschlag, wie die deutsche Brettspielvorlage heißt. Die digitale Umsetzung des preisgekrönten Spiels erschien bereits 2020 und gehört auch Jahre später noch zu den ungewöhnlichsten Strategietiteln auf dem Markt.Während viele Strategiespiele auf Kriege, Imperien oder wirtschaftliche Expansion setzen, verfolgt «Wingspan» einen deutlich ruhigeren Ansatz. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Vogelbeobachtern und Naturschützern, deren Ziel darin besteht, möglichst viele unterschiedliche Vogelarten in ihre Schutzgebiete zu locken. Statt Armeen aufzustellen oder Städte zu erobern, baut man hier ein funktionierendes Ökosystem auf. Diese ungewöhnliche Grundidee verleiht dem Spiel eine Identität, die sich deutlich von nahezu allen Genre-Konkurrenten unterscheidet.Die Grundlage bildet das gleichnamige Brettspiel der amerikanischen Autorin Elizabeth Hargrave, das seit seiner Veröffentlichung zahlreiche Auszeichnungen gewann und weltweit zu einem Bestseller wurde. Das Besondere daran war schon damals die Verbindung aus strategischer Tiefe und einem Thema, das bislang kaum eine Rolle in der Spielewelt spielte. Statt Fantasy-Kreaturen oder historischer Feldherren standen plötzlich Meisen, Adler und Spechte im Mittelpunkt. Die digitale Umsetzung übernimmt dieses Konzept nahezu unverändert und transportiert die Brettspielmechaniken erstaunlich erfolgreich auf den Bildschirm.Im Zentrum des Spiels stehen verschiedene Lebensräume, die jeweils unterschiedliche Aktionen ermöglichen. Wälder liefern Nahrung, Feuchtgebiete sorgen für neue Karten und Graslandschaften helfen bei der Ei-Produktion. Jeder ausgespielte Vogel erweitert die Möglichkeiten innerhalb eines Lebensraums und verstärkt bestehende Effekte. Dadurch entsteht eine Kettenreaktion aus immer effizienteren Aktionen, die zum eigentlichen Herzstück des Spiels wird. Wer seine Vogelkarten geschickt kombiniert, kann beeindruckende Synergien aufbauen und enorme Punktzahlen erzielen.Gerade diese sogenannten Engine-Building-Mechaniken machen den besonderen Reiz von «Wingspan» aus. Anfangs wirken die Möglichkeiten noch überschaubar, doch mit jeder Runde wächst die eigene Strategie. Plötzlich löst eine einzelne Aktion mehrere Effekte gleichzeitig aus, neue Ressourcen werden generiert und zusätzliche Punkte gesammelt. Dieses Gefühl, nach und nach ein perfekt funktionierendes System aufzubauen, sorgt für eine enorme Motivation und macht einen großen Teil des Spielspaßes aus.Besonders bemerkenswert ist dabei die Präsentation. Die Entwickler von Monster Couch hätten die Brettspielvorlage relativ nüchtern umsetzen können. Stattdessen entstand eine digitale Version, die ihre Vögel regelrecht zelebriert. Jede Vogelart wurde liebevoll illustriert und animiert, während entspannte Musik und Naturgeräusche eine fast meditative Atmosphäre schaffen. Dadurch wirkt «Wingspan» stellenweise eher wie eine interaktive Naturdokumentation als ein klassisches Strategiespiel.Hinzu kommt ein überraschend hoher Bildungsfaktor. Die zahlreichen Vogelkarten basieren auf real existierenden Arten und enthalten Informationen über deren Lebensweise, Verbreitung und Besonderheiten. Spieler lernen ganz nebenbei etwas über Ornithologie, ohne dass sich das Spiel jemals wie Unterricht anfühlt. Gerade diese Mischung aus Unterhaltung und Wissensvermittlung trägt dazu bei, dass «Wingspan» eine ungewöhnlich breite Zielgruppe anspricht.Trotz seiner entspannten Präsentation sollte man den strategischen Anspruch jedoch nicht unterschätzen. Hinter den hübschen Illustrationen verbirgt sich ein komplexes Optimierungsspiel. Ressourcen sind begrenzt, Entscheidungen haben langfristige Auswirkungen und jede Karte eröffnet neue Möglichkeiten. Wer erfolgreich sein möchte, muss vorausplanen und flexibel auf die verfügbaren Vogelarten reagieren. Dadurch entsteht eine angenehme Tiefe, die sowohl Gelegenheitsspieler als auch erfahrene Strategen beschäftigt.Gleichzeitig bleibt das Spiel bemerkenswert zugänglich. Die Regeln sind vergleichsweise leicht verständlich, und die digitale Version übernimmt viele Verwaltungsaufgaben automatisch. Dadurch entfällt ein Teil der organisatorischen Arbeit, die bei komplexeren Brettspielen häufig abschreckend wirken kann. Neue Spieler finden deshalb deutlich schneller Zugang als bei vielen anderen Strategievertretern.Interessant ist auch, wie sehr sich «Wingspan» vom üblichen Wettbewerbsgedanken vieler Strategiespiele entfernt. Zwar treten die Spieler gegeneinander an, doch direkte Konflikte spielen kaum eine Rolle. Stattdessen konzentriert sich jeder darauf, sein eigenes Schutzgebiet möglichst effizient auszubauen. Das sorgt für eine entspannte Atmosphäre, die hervorragend zum Thema passt und das Spiel auch für Familien oder Gelegenheitsspieler attraktiv macht.Natürlich ist «Wingspan» nicht für jeden geeignet. Wer actionreiche Spiele oder direkte Konfrontationen sucht, wird mit dem ruhigen Spieltempo möglicherweise wenig anfangen können. Auch die zahlreichen Kartenfähigkeiten verlangen eine gewisse Einarbeitung, bevor sich die strategische Tiefe vollständig entfaltet. Gerade diese Entschleunigung unterscheidet das Spiel jedoch von vielen modernen Titeln.