Wie Kameras Fernsehen erschufen: Der ewige Krieg zwischen Film und Video (4)

Schwerpunkt

Der vierte Teil der Reihe zeigt, wie zwei konkurrierende Technologien das Fernsehen formten und warum moderne Serien heute zwar wie Kino aussehen, dabei aber ein Stück der alten Fernsehästhetik verloren gegangen ist.

Fernsehen hatte immer ein Problem. Früher galt Kino als groß, elegant und künstlerisch. Fernsehen wurde oft als billig angesehen. Das lag nicht nur an kleineren Budgets oder schlechteren Lautsprechern. Das Bild selbst war das Problem. Über Jahrzehnte konnten Zuschauer sofort erkennen, ob sie einen Kinofilm oder eine Fernsehproduktion sahen. Auch wenn beide ähnliche Geschichten erzählten. Der Film wirkte "groß". Das Fernsehen wirkte wie im Studio.Der Unterschied kam weniger von Regie oder Schauspiel, sondern von der Kameratechnik. Der Unterschied zwischen Film und Video ist entscheidend. Es gab kaum einen technischen Konflikt, der die Ästhetik des Fernsehens so stark geprägt hat wie dieser Konflikt zwischen zwei verschiedenen Bildwelten. Heute verschwimmt diese Grenze immer mehr. Moderne Streamingserien sehen oft besser aus als viele Kinofilme. Aber es gab zwei verschiedene Stile. Das Kino hat mit Filmrollen, Chemie und Bildern gearbeitet. Fernsehen hat sich dagegen überwiegend auf Video konzentriert. Das sah ganz anders aus.Schon bei der Aufnahme war der Unterschied da. Früher wurden Bilder auf Zelluloid gespeichert. Licht trifft auf Filmmaterial und erzeugt ein Bild mit charakteristischer Körnung, Kontrasten und einer speziellen Tiefenwirkung. Das Video ging. Bilder wurden direkt als elektronische Signale verarbeitet. Das Ergebnis sah schärfer, glatter und oft künstlicher aus. Viele Menschen erkennen diese Ästhetik sofort. Der Film sah gut aus. Das Video sah aus wie Fernsehen.Besonders deutlich wurde das in den 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahren. Amerikanische Kinofilme wirkten oft weich, atmosphärisch und beinahe traumartig. Fernsehproduktionen sahen dagegen oft so aus: harte Ausleuchtung, glatte Bilder und eine eigenartige Direktheit. Das sieht man gut an deutschen Fernsehproduktionen aus dieser Zeit. Viele alte Serien oder TV-Filme sehen sofort wie "Fernsehen" aus. Das hatte aber nichts mit Qualität zu tun. Ein Video war günstiger und praktischer. Fernsehsender konnten schneller produzieren, einfacher arbeiten und Geld sparen. Vor allem Nachrichten, Shows und tägliche Serien. Niemand hätte eine tägliche Talkshow auf Kinofilm drehen können. Dadurch entstanden verschiedene Bilder. Film bedeutete Prestige. Video war alltäglich.Das sah man vor allem bei Serien. US-Produktionen wie «Dallas» oder «Miami Vice» sahen größer aus als europäische Fernsehproduktionen, weil sie oft mit Filmkameras gedreht wurden. Deutsche Serien setzten lange auf eine schöne Präsentation. Das Bild wirkte direkter, aber eben oft auch billiger. Die Zuschauer haben die Unterschiede stark empfunden. Sie kannten die Technik nicht. Menschen beschreiben Filme oft als "warm", "kinohaft" oder "hochwertig". Viele fanden Videos dagegen steril oder künstlich. Die beiden Technologien waren ganz unterschiedlich. Film konnte Licht anders darstellen, Bewegungen weicher wirken lassen und erzeugte automatisch mehr Tiefenwirkung. Im Video sahen die Bewegungen härter und realistischer aus. Dadurch kam es zu einem seltsamen Effekt: Das Video wirkte technisch echter, aber emotional künstlicher.Das sah man vor allem bei frühen Videoproduktionen im Studio. Viele Talkshows, Gameshows oder Fernsehspiele der 1980er-Jahre sehen heute wie Soaps aus. Das Bild ist sehr direkt, die Bewegungen wirken fast echt und das Studiolicht ist deutlich sichtbar. Moderne Zuschauer finden diese Ästhetik oft altmodisch oder billig. Das war damals normal. Daraus entwickelte sich eine Art Code. Die Zuschauer lernten, bestimmte Bilder mit bestimmten Filmgenres zu verbinden. Film stand für große Geschichten, Drama und Kino. Video war wie Fernsehen, nur dass man es selbst machen konnte. Nachrichten müssen direkt wirken, Shows lebendig und Serien effizient produziert werden.Daily Soaps zeigen diesen Konflikt sehr gut. Viele Serien wie «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» oder internationale Soaps nutzen seit Jahrzehnten bewusst Video, weil das die Produktion schneller macht. Diese Optik bekam dadurch ihren eigenen Charakter. Die glatten Bilder, die starke Ausleuchtung und die direkte Bewegung wurden selbst Teil des Genres. Aber das Fernsehen schaute neidisch Richtung Kino. In den 1990er-Jahren versuchten viele Produktionen, "filmischer" auszusehen. Regisseure haben mit Licht, Kameraführung und Farben experimentiert, um den klassischen Video-Look zu vermeiden. Dabei waren amerikanische Qualitätsserien sehr wichtig. Die Serien «Emergency Room» und später «The Sopranos» zeigten, dass man im Fernsehen inzwischen auch viel mehr sehen kann.So kam es langsam zu einer Verschiebung. Fernsehen wollte mehr sein als nur Fernsehen. Es wollte Kinoqualität erreichen. Das war technisch kompliziert. Filmkameras waren teuer, kompliziert und langsam. Das Video war immer noch besser für die Wirtschaft. Fernsehsender müssen effizient produzieren. Deshalb existierten beide Welten lange parallel. Prestige-Produktionen wurden auf Film gedreht, Massenware auf Video.Es ist spannend, wie stark dieser technische Konflikt die Schauspielerei beeinflusste. Der Film zeigte mehr. Körnung, Licht und Bewegung erzeugten automatisch eine gewisse Distanz zur Realität. Das Video war direkt. Schauspieler, Maskenbildner und Bühnenbauer mussten sich komplett anders darauf einstellen. Viele alte Fernsehkulissen sehen heute künstlich aus, weil man mit Video jedes Detail sieht. Der Film hatte keine schöne Atmosphäre. Das Fernsehen wirkte unmittelbarer, aber weniger magisch.Besonders auffällig war der Unterschied beim Übergang zu HD. Viele Zuschauer dachten, dass schärfere Bilder automatisch besser wirken würden. Es passierte sogar das Gegenteil. Die Kulissen wirkten billig, die Schminke sichtbar und das Studiolicht künstlich. Die alte Unschärfe hatte viele Probleme verdeckt. Viele moderne Produktionen ahmen deshalb später bewusst den klassischen Filmlook nach. Die Körnung wurde hinzugefügt, die Farben angepasst und die Bewegungen verändert. Selbst digitale Kameras sollten plötzlich wieder wie Film aussehen. Das zeigt, wie stark Bilder Gefühle beeinflussen. Menschen reagieren auf Bilder. Der klassische Filmlook zeigte früher Wertigkeit, Atmosphäre und Größe. Video stand für Direktheit und Gegenwart.Gerade Nachrichten profitierten lange enorm von dieser Direktheit. Videobilder wirken unmittelbarer, schneller und aktueller. Die Leute wollten keine Kinofilme mit Nachrichten. Das hätte zu distanziert gewirkt. Manche fanden die harte Videoästhetik nicht so toll. Besonders deutsche Fernsehproduktionen sahen deshalb lange altmodisch aus. Während amerikanische Prestigeproduktionen zunehmend filmischer wurden, hielten viele europäische Sender aus Kostengründen lange an klassischen Videotechniken fest.Aber irgendwann verschwand diese Grenze. Digitale Kameras wurden besser, günstiger und leistungsfähiger. Gleichzeitig konnten moderne Produktionen Bilder am Computer bearbeiten. Dank Color Grading, digitaler Tiefenschärfe und neuer Sensoren waren plötzlich Looks möglich, die früher nur mit teurem Kinofilm erreichbar waren.Nach Jahrzehnten des Kampfes zwischen Film und Video wurde es allmählich ruhig. Dadurch ist eine Art Fernsehen verschwunden. Viele ältere Produktionen sehen heute typisch aus. Moderne Serien sehen oft gleich aus. Egal ob im Internet, im Kino oder im Fernsehen. Das Fernsehen verlor dadurch einen Teil seiner Eigenständigkeit. Früher sah das Fernsehen anders aus als das Kino. Heute wollen viele Produktionen möglichst cineastisch wirken.