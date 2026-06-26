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RTL Crime startet neue True-Crime-Reihe «50 Ways to Catch a Killer»

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Der Pay-TV-Sender zeigt ab Anfang August die sechsteilige US-Dokumentation, die außergewöhnliche Ermittlungsarbeit bei spektakulären Mordfällen in den Mittelpunkt stellt.

Der Pay-TV-Sender RTL Crime erweitert sein True-Crime-Angebot und nimmt ab Freitag, den 7. August, die sechsteilige Dokumentationsreihe «50 Ways to Catch a Killer  Wie man Mörder fängt» ins Programm. Die Deutschlandpremiere wird jeweils mit zwei Folgen ab 20.15 Uhr ausgestrahlt. Die restlichen vier Episoden folgen am 14. und 21. August ebenfalls im Doppelfolgenpack.

Zum Auftakt steht der Fall der Lehrerin Laura Wallen im Mittelpunkt. Die junge Frau erscheint am ersten Schultag nach den Ferien nicht an ihrer Schule, obwohl sie sich auf ihre bevorstehende Verlobung gefreut hatte. Während die Ermittler zunächst nicht wissen, ob sie nach einer Vermissten oder einer Ermordeten suchen, geraten gleich mehrere Personen in den Fokus. Als die Ermittlungen ins Stocken geraten, setzen die Beamten auf eine ungewöhnliche Taktik, um den Täter zu überführen.

Direkt im Anschluss beleuchtet die zweite Folge das Verschwinden von Joleen Cummings. Nachdem die Friseurin ihre Schicht beendet hat, verschwindet sie spurlos und holt ihre Kinder nicht wie vereinbart ab. Freunde und Angehörige schlagen Alarm, während die Ermittler auf widersprüchliche Aussagen, verborgene Geheimnisse und ein unscheinbares Beweisstück stoßen, das den Vermisstenfall in eine Mordermittlung verwandelt. Zum Ensemble der nachgestellten Szenen gehören unter anderem Tobias Brecklinghaus, Tom Jacobs, Michael Borgard, Matthias Lühn, Dirk Hardegen, Elias Stoffel, Jenny Laura Bischoff, Caro Scrimali, Michaela Kametz und Christina Ann Zalamea.

Kurz-URL: qmde.de/172976
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