ProSieben zeigt «Nur noch ein kleiner Gefallen» als Free-TV-Premiere

ProSieben setzt im Sommerprogramm auf eine prominente Free-TV-Premiere: Am Sonntag, den 12. Juli, zeigt der Unterföhringer Sender um 20.15 Uhr erstmals «Nur noch ein kleiner Gefallen». Der 2025 veröffentlichte Thriller von Regisseur Paul Feig ist die Fortsetzung des Überraschungserfolgs «Nur ein kleiner Gefallen» ► aus dem Jahr 2018.
Fünf Jahre nach den dramatischen Ereignissen des ersten Films taucht Emily Nelson (Blake Lively) überraschend wieder im Leben von Stephanie Smothers (Anna Kendrick) auf. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis bittet sie ihre ehemalige Freundin ausgerechnet darum, ihre Trauzeugin zu werden. Die Reise führt beide auf die italienische Insel Capri, wo Emily den wohlhabenden Dante Versano (Michele Morrone) heiraten möchte. Doch statt einer romantischen Hochzeit geraten die Feierlichkeiten schon bald durch mehrere mysteriöse Todesfälle aus dem Ruder. Stephanie beginnt zu ermitteln und muss sich fragen, ob sie selbst das nächste Opfer werden könnte.
Neben Anna Kendrick und Blake Lively gehören Michele Morrone, Henry Golding und Alex Newell zur Besetzung. Das Drehbuch stammt von Jessica Sharzer und Laeta Kalogridis, die Musik komponierte Theodore Shapiro. Regie führte erneut Paul Feig.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel