Vermischtes

ARD und Vodafone testen erstmals quantenverschlüsselten TV-Stream

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Ein gemeinsamer Praxistest von Vodafone, ARD/SWR und der Dualen Hochschule Baden-Württemberg soll TV-Übertragungen künftig besser vor Manipulationen schützen.




Die ARD, Vodafone und die Duale Hochschule Baden-Württemberg haben erstmals einen TV-Datenstrom mithilfe von Quantentechnologie abgesichert übertragen. Bei dem Test wurde ein Fernseh-Stream zwischen dem ARD-Standort Frankfurt und dem SWR-Funkhaus Mainz über eine quantenverschlüsselte Verbindung gesendet. Ziel des Projekts ist es, die Sicherheit von TV-Übertragungen angesichts wachsender Bedrohungen durch Künstliche Intelligenz und künftig leistungsfähige Quantencomputer zu erhöhen.

Im Fokus steht dabei die sogenannte Quantum Key Distribution (QKD). Anders als klassische Verschlüsselungsverfahren nutzt die Technologie die Gesetze der Quantenphysik, um Schlüssel für die Datenübertragung zu erzeugen. Ein wesentlicher Vorteil: Jeder Versuch, die Verbindung abzuhören, verändert die übertragenen Quantenzustände und wird dadurch sofort erkannt. Die verwendeten Sicherheitsschlüssel können anschließend automatisch erneuert werden.

Die Projektpartner sehen darin einen möglichen Schutzmechanismus für besonders sensible Übertragungen. Gerade bei Live-Ereignissen wie Sportgroßveranstaltungen oder politischen Berichterstattungen sei es entscheidend, dass Bild- und Tonsignale auf ihrem Weg zum Zuschauer nicht manipuliert werden können. Mit dem Aufkommen leistungsfähiger Quantencomputer könnten heutige Verschlüsselungsmethoden langfristig an ihre Grenzen stoßen.

Fabrizio Rocchio, Netz- und Technik-Chef bei Vodafone: Die Quanten-Ära kommt. Wir bereiten uns jetzt mit neuen Technologien und starken Partnern darauf vor. Unser Test zeigt einen Ansatz auf, wie sich sensible Daten über besonders sichere Kommunikationswege in Zukunft noch besser schützen lassen.

Neben der hardwarebasierten Quantum Key Distribution beschäftigen sich Unternehmen und Forschungseinrichtungen derzeit auch mit sogenannten Post-Quantum-Verfahren. Diese setzen auf neue Software-Algorithmen, die selbst Angriffen durch künftige Quantencomputer standhalten sollen. Der nun durchgeführte Test zeigt, dass die Medienbranche bereits heute an Technologien arbeitet, die für die Sicherheit künftiger TV- und Streaming-Infrastrukturen relevant werden könnten.

Kurz-URL: qmde.de/172938
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