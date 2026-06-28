Keke Palmer wird Beraterin des US-Senders BET

US-Fernsehen

Die Schauspielerin, Moderatorin und Unternehmerin verstärkt das neu gegründete Beratergremium des amerikanischen Fernsehsenders BET.

Der US-Sender BET hat Keke Palmer in sein neu geschaffenes Board of Advisors berufen. Das Gremium wurde Anfang des Monats von BET-Präsident Louis Carr ins Leben gerufen und soll die strategische und kulturelle Weiterentwicklung des Senders begleiten. Nach Angaben des Unternehmens wurde Palmer einstimmig in den Beraterkreis aufgenommen.Das Board vereint bekannte Persönlichkeiten aus Medien, Wirtschaft und Unterhaltung, die BET bei der künftigen Ausrichtung unterstützen sollen. Zu den Mitgliedern gehören unter anderem der BET-Gründer Bob Johnson, die Musikerin und Schauspielerin Queen Latifah, LL COOL J, NFL-Manager Troy Vincent, Finanzmanager Raymond J. McGuire sowie George Cheeks.Palmer arbeitet bereits seit vielen Jahren mit BET zusammen. Zu ihren bekanntesten Projekten für den Sender zählt die Talkshow «Just Keke», mit der sie zu den jüngsten Gastgeberinnen einer eigenen Talkshow in den USA wurde. BET bezeichnete ihre Ernennung deshalb auch als eine Art Rückkehr zu ihren Wurzeln beim Sender.Neben ihrer Schauspiel- und Moderationskarriere hat Palmer in den vergangenen Jahren mehrere eigene Unternehmen aufgebaut. Dazu zählen das digitale Netzwerk KeyTV sowie die 2026 gestartete Wellness-Plattform Practice by Palmer. BET-Präsident Louis Carr erklärte, Palmer stehe für die Zukunft der Unterhaltungsbranche und bringe wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Innovation, Kreativität und Unternehmertum in das Gremium ein.