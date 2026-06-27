«einfach Mensch»: Endrik entdeckt das Lausitzer Seenland

Das ZDF zeigt am Samstag, den 11. Juli 2026, um 12.00 Uhr eine neue Ausgabe der Reihe «einfach Mensch». Im Mittelpunkt des Films Endrik macht Urlaub im Lausitzer Seenland von Steffi Springer steht der elfjährige Endrik aus Pirna, der gemeinsam mit seinen Eltern die barrierefreien Freizeitangebote der Region erkundet. Bereits ab dem 7. Juli ist die Dokumentation im Streamingangebot des Senders verfügbar.
Endrik fehlt ein Unterschenkel, doch das hält ihn nicht davon ab, ein aktives Leben zu führen. Mit Hilfe seiner Prothesen betreibt er zahlreiche Sportarten, darunter Fußball, Skifahren und Segeln. Während ihres Wochenendausflugs nutzt die Familie verschiedene barrierefreie Angebote der Lausitzer Seenplatte, die aus ehemaligen Braunkohle-Tagebauen entstanden ist.
Auf dem Programm stehen unter anderem Radtouren, Stand-up-Paddling und eine Hausboottour. Die Familie übernachtet im Familienpark Senftenberger See in einem speziell ausgestatteten Bungalow. Dort gibt es auch einen barrierefreien Zugang zum Strand sowie spezielle Strandkörbe für Rollstuhlfahrer. Die Dokumentation zeigt, wie solche Angebote den Urlaub für Menschen mit Behinderung erleichtern.
Ein besonderes Ziel der Reise ist zudem das Besucherbergwerk F60, das wegen seiner gewaltigen Ausmaße häufig als liegender Eiffelturm bezeichnet wird. Die rund 500 Meter lange Förderbrücke erinnert an die Bergbaugeschichte der Region und macht die Entstehung der heutigen Seenlandschaft nachvollziehbar. Mit der Sendung verbindet das ZDF erneut persönliche Lebensgeschichten mit Einblicken in inklusive und barrierefreie Lebenswelten.
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