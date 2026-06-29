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Prime Video kopiert «Cooking Academy»

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Nach dem weltweiten Erfolg von «Maxton Hall» entwickelt Prime Video eine neue deutschsprachige New-Adult-Serie, die an einer Hotelfachschule spielt.

Prime Video arbeitet an einer weiteren deutschsprachigen New-Adult-Serie. Wie DWDL berichtet, trägt das neue Projekt derzeit den Arbeitstitel «Superior» und entsteht bei Zodiac Pictures gemeinsam mit MMC Zodiac. Die sechsteilige Serie spielt an einer renommierten Hotelfachschule in Zürich und soll an den Erfolg von «Maxton Hall  Die Welt zwischen uns» anknüpfen, dessen dritte und letzte Staffel im Dezember erscheinen wird.

Im Mittelpunkt steht die Stipendiatin Ricca, gespielt von Zoe Fürmann. Um ihren Platz an der Eliteschule zu erhalten, hat sie entscheidende Angaben in ihrem Lebenslauf gefälscht. Ausgerechnet Mitstudent Joel (Jonathan Kriener) kommt ihrem Geheimnis auf die Spur. Während sich zwischen den beiden Gefühle entwickeln, drohen weitere Geheimnisse ans Licht zu kommen. Die Handlung verspricht neben luxuriösen Hotels, Champagner und Sterneküche auch Intrigen, verbotene Affären und einen Konkurrenzkampf mit dramatischen Folgen.

Bemerkenswert ist das Setting der Serie. Die Handlung an einer Hotelfachschule erinnert an die französische Erfolgsserie «Ici tout commence», die ebenfalls das Leben angehender Gastronomie-Profis erzählt. Auf dieser Vorlage basierte bereits die ProSieben-Serie «Die Cooking Academy», die sich im vergangenen Jahr allerdings zu einem der größten Fiction-Flops des Senders entwickelte und nach schwachen Einschaltquoten schnell wieder aus dem Programm verschwand.

Zum Ensemble gehören neben Zoe Fürmann und Jonathan Kriener auch Kjell Brutscheidt, Lukas von Horbatschewsky, Jule Hermann und Manal Raga a Sabit. Die Serie stammt von Headautor Adrian Spring, der «Superior» auch entwickelt hat. Gemeinsam mit Ruth Rehmet und John-Hendrik Karsten schrieb er die Drehbücher. Produziert wird das Format von Zodiac Pictures und MMC Zodiac, die Executive Producer sind Jessica Hefti, Lukas Hobi und Reto Schaerli.

Kurz-URL: qmde.de/173097
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