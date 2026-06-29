Comcast trennt sich von NBCUniversal

Comcast stellt sich grundlegend neu auf und wird seine Medien- und Unterhaltungssparte NBCUniversal einschließlich des europäischen Pay-TV-Unternehmens Sky in ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen ausgliedern. Die steuerfreie Abspaltung soll innerhalb der kommenden zwölf Monate abgeschlossen werden. Comcast-Aktionäre werden anschließend Anteile an beiden Unternehmen halten. Erst im vergangenen Jahr wurden die Kabel-Aktivitäten in das Unternehmen Versant ausgelagert.
Mit der Trennung reagiert der Konzern nach eigenen Angaben auf die tiefgreifenden Veränderungen in der Medien- und Telekommunikationsbranche. Während sich Comcast künftig vollständig auf Breitband-, Mobilfunk- und Technologieangebote konzentrieren will, soll NBCUniversal als eigenständiger Medienkonzern seine Film-, Fernseh-, Streaming- und Freizeitparkgeschäfte unabhängig weiterentwickeln. Zum neuen Unternehmen gehören unter anderem NBC, Telemundo, Peacock, Bravo, Universal Pictures, die Universal-Themenparks sowie Sky.
An der Spitze von NBCUniversal wird Mike Cavanagh stehen, der bislang Co-CEO von Comcast ist. Die Leitung des verbleibenden Comcast-Geschäfts übernimmt nach Abschluss der Transaktion der frühere Finanzchef Michael Angelakis, der für die Übergangszeit zunächst als strategischer Berater zurückkehrt. Comcast-Verwaltungsratschef Brian L. Roberts wird beide Unternehmen weiterhin aktiv begleiten und eng mit den jeweiligen Vorstandsvorsitzenden zusammenarbeiten.
Die Ausgliederung soll steuerfrei erfolgen und steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Verwaltungsrats sowie verschiedener regulatorischer Genehmigungen. Comcast plant, nach dem Vollzug zunächst einen Anteil von bis zu 19,9 Prozent an NBCUniversal zu behalten und diesen später schrittweise zu veräußern. Für beide Unternehmen soll eine solide Kapitalstruktur geschaffen werden, um künftige Investitionen und weiteres Wachstum zu ermöglichen.
Mike Cavanagh, Co-Chief Executive Officer von , sagte: Beide Unternehmen starten aus einer Position der Stärke in dieses nächste Kapitel. Comcast wird seine Führungsrolle im Bereich Konnektivität weiter ausbauen, während NBCUniversal gemeinsam mit Sky über die Größe, die Marken, die Inhalte und die finanziellen Ressourcen verfügen wird, um als führendes globales Medien- und Unterhaltungsunternehmen zu bestehen. Jedes Unternehmen wird weiterhin von einem Managementteam mit umfassender Branchenerfahrung geführt, das von gezielten strategischen Prioritäten und der Fähigkeit profitieren wird, die für das jeweilige Geschäft relevantesten Chancen zu verfolgen. Ich persönlich freue mich sehr darauf, NBCUniversal auch weiterhin in die Zukunft zu führen. Mit unseren legendären Marken und Themenparks, führenden Franchises und unglaublichen kreativen Talenten sind wir bestens positioniert, um langfristig Wert zu schaffen.
Michael Angelakis fügte hinzu: Ich hatte das Privileg, viele Jahre lang mit dem talentierten Führungsteam von Comcast zusammenzuarbeiten, und ich freue mich darauf, zurückzukehren und erneut mit Brian, Steve, Jason und dem gesamten Unternehmen zusammenzuarbeiten. Die außergewöhnlichen Vermögenswerte von Comcast, seine unternehmerischen Wurzeln, die engen Kundenbeziehungen sowie die starke Erfolgsbilanz in Sachen Innovation und technologische Führungsrolle bilden eine solide Grundlage für die Zukunft. Gemeinsam werden wir auf diesen Stärken aufbauen, entschlossen handeln, in Wachstum investieren und neue Chancen verfolgen, um Wert für unsere Kunden, Kollegen und Aktionäre zu schaffen.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel