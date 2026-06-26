BILD überträgt Mozarts «Die Entführung aus dem Serail»

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Die neue Inszenierung aus der Berliner Staatsoper können BILDplus-Abonnenten am 8. Juli exklusiv im Livestream verfolgen.

Das BILD-Kulturangebot wird ausgebaut: Am Mittwoch, dem 8. Juli, wird Wolfgang Amadeus Mozarts Operlive aus der Staatsoper Unter den Linden in Berlin gezeigt. Die komplette Aufführung wird ab 19 Uhr exklusiv für BILDplus-Abonnenten auf BILD.de übertragen. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen der Boulevardmarke und der Berliner Staatsoper. Die Premiere der Inszenierung findet bereits am 27. Juni in Berlin statt. Musikalisch wird die Produktion von Thomas Guggeis geleitet, der gemeinsam mit der Staatskapelle Berlin und dem Staatsopernchor für die Aufführung verantwortlich zeichnet.Besondere Aufmerksamkeit erhält die Neuinszenierung von Regisseurin Andrea Moses durch die Mitwirkung von Comedian Bülent Ceylan. Er übernimmt die Sprechrolle des Bassa Selim, geht dabei aber über die klassische Figurenzeichnung hinaus. Zu Beginn tritt Ceylan zunächst als er selbst auf, moderiert das Geschehen im Stil seiner Bühnenshows und entwickelt sich erst im Verlauf des Abends zur Opernfigur. Auf diese Weise verbindet die Inszenierung Mozarts Werk aus dem 18. Jahrhundert mit modernen Elementen und persönlichen Erfahrungen des Entertainers.Comedy-Star Bülent Ceylan: Ich will Menschen, die bisher wenig Berührung mit Klassik hatten, zeigen, wie geil Oper ist. Wir machen eine Klassik-Revolution! Es wird wie eine Show. Aber so, dass auch die klassischen Opernliebhaber etwas damit anfangen können. Die Zuschauer in diesem tollen Saal und bei BILD werden etwas erleben, was sie noch nie gesehen haben.Marion Horn, Vorsitzende der BILD-Chefredaktionen: Oper und BILD haben viel gemeinsam: Beide sind groß, bunt und voller Leidenschaft. Beide erzählen Geschichten über Liebe, Hoffnung, Sehnsucht und das menschliche Miteinander. Beide können laut und leise, zeigen große Dramen und berührende Momente. Mit der Live-Übertragung dieser außergewöhnlichen Inszenierung mit Bülent Ceylan machen wir in Kooperation mit der Berliner Staatsoper Mozarts Meisterwerk für ein breites Publikum erlebbar. Denn Kultur gehört in die Mitte der Gesellschaft. Wir freuen uns, unseren BILDplus-Abonnenten diesen besonderen Abend exklusiv zu präsentieren.Elisabeth Sobotka, Intendantin der Staatsoper Unter den Linden in Berlin: Diese Kooperation mit BILDplus ist ein Novum für die Staatsoper Unter den Linden und eine große Chance, viele Menschen für Oper zu begeistern. Wir möchten zeigen, dass diese Kunstform lebendig, relevant und für alle offen ist. Wenn die Übertragung mit Bülent Ceylan als Bassa Selim Neugier auf Oper im Allgemeinen und auf die Staatsoper Unter den Linden im Besonderen weckt, haben wir viel erreicht. Mit Andrea Moses' Inszenierung von Mozarts Die Entführung aus dem Serail mit einem herausragenden Sänger:innen-Ensemble unter der Leitung von Thomas Guggeis, der Staatskapelle Berlin sowie dem Staatsopernchor, erwartet das Publikum eine Aufführung auf höchstem künstlerischem Niveau.