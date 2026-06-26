ARD Sounds stellt Timmy in den Mittelpunkt

In den kommenden Wochen veröffentlicht ARD Sounds mehrere neue Eigenproduktionen. Den Auftakt macht am 30. Juni die vierteilige Podcast-Reihe «Wild Crimes» mit Timmy die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Sendung rekonstruiert die Geschichte eines kranken Buckelwals, der sich in der Ostsee verirrt und mehrfach strandet. Die Hosts Anne Luckmann und NDR-Reporterin Natalie Süß zeichnen nach, wie unterschiedliche Einschätzungen von Wissenschaft, Rettungskräften und Öffentlichkeit zu einem dramatischen Konflikt führten. Im Mittelpunkt stehen Meeresbiologin Lisa Klemens, DLRG-Einsatzleiter Oliver Bartelt und Influencer Danny Hilse, die jeweils unterschiedliche Vorstellungen davon hatten, wie dem Tier geholfen werden sollte.
Die neue Staffel von «Die Entscheidung» (ab 7. Juli) beschäftigt sich mit der Frage, ob Deutschland sich für die Olympischen Spiele 2036 bewerben sollte genau 100 Jahre nach den Spielen von Berlin unter dem NS-Regime. Host Jasmin Brock und Redakteurin Astrid Freyeisen beleuchten die Geschichte eines Würzburger Rudertrainers, der 1936 olympisches Gold gewann und zugleich Teil der nationalsozialistischen Inszenierung war. Für Freyeisen ist die Recherche besonders persönlich, da es sich bei dem Sportler um ihren Großvater handelt.
Ab dem 10. Juli erscheint außerdem das Hörbuch «Die Odyssee» erzählt von Meike Rötzer. Die achtteilige Produktion von BR, MDR und rbb interpretiert Homers berühmtes Epos aus einer neuen Perspektive. Statt ausschließlich den Helden Odysseus in den Mittelpunkt zu stellen, richtet die Erzählung den Blick auf die vielen Frauen und Männer, deren Schicksale eng mit den Folgen des Krieges und den gesellschaftlichen Abhängigkeiten ihrer Zeit verbunden sind.
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