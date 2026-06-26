Fortsetzung in Sicht: RTL macht mit «Der Lehrer» und «Shit Show» weiter

Quotenmeter mutmaßte schon vor einiger Zeit, dass die Comeback-Fortsetzung zur RTL-Serie «Der Lehrer» nach einer gelungenen Quotenperformance reine Formsache sein dürfte. Und tatsächlich: Am heutigen Freitag, den 26. Juni, kam die offizielle Bestätigung aus Köln, dass es eine zweite Revival-Staffel mit Hendrik Duryn als Stefan Vollmer geben wird. Wann es genau weitergeht, ist natürlich noch nicht niet und nagelfest, realistisch erscheint eine Veröffentlichung aber im nächsten Jahr - nach diesem Rhythmus wurde die Serie jedenfalls früher getaktet.
Aber damit nicht genug: Denn auch ein weiteres RTL Format hat die Verantwortlichen mit seinen Resonanzen offenbar derart zufriedengestellt, dass sie grünes Licht für eine zweite Runde geben. Konkret betrifft dies die RTL+ Mockumentary «Shit Show Welcome to Reality», in der die TV-Branche der Trash-Sendungen auf selbstironisch überzeichneter Ebene aufs Korn genommen wird.
Während die Quoten-Leistung von Duryns «Lehrer» unterm Strich eindeutig positiv belegbar ist (14 Prozent linear, 0,30 Millionen On Demand Programm-Marken), liegen beim reinen Streaming-Format «Shit Show» weniger dezidierte Zahlen vor. Wer allerdings das RTL+-interne Ranking der erfolgreichsten Serien in den letzten Wochen und Monaten beobachtet hat, wird festgestellt haben, dass sich der von Zeitsprung produzierte Neustart mit erstaunlicher Beharrlichkeit in den Top Five festgesetzt hat und damit zu den erfolgreichsten RTL+-Starts seit längerem gezählt haben dürfte - beide Fortsetzungen erscheinen also konsequent.
Inga Leschek, CCO RTL Deutschland: "Es ist eine riesige Freude zu sehen, dass unsere Fiction-Inhalte unser Publikum begeistern ob etablierte Marken wie «Der Lehrer» oder neue Projekte wie «Shit Show». Genau diese Mischung aus starken Comebacks, mutigen Ideen und großartigen Teams macht unser Fiction-Portfolio aus. Und wir haben noch eine Menge vor."
Weitere Fiction-Projekte von RTL Deutschland starten in der zweiten Jahreshälfte 2026: Im Herbst startet die Neuauflage des VOX-Serienerfolgs «Club der roten Bänder Die neue Generation» auf RTL+ und bei VOX. Knapp 40 Jahre nach dem ersten Kinofilm feiern außerdem im Herbst «Die Flodders» ihr Comeback als neue RTL+ und Videoland-Originalproduktion. In der kommenden TV Saison ist zudem «Pumuckl und das große Missverständnis» zu sehen, ein weiterer Kinofilm befindet sich bereits in Produktion. Die dritte Staffel von «Pumuckl» ist in Arbeit.
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