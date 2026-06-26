NBC bestellt zweite Staffel von «The Americas»

Der TV-Sender NBC hat die Naturdokumentationsreihe «The Americas» offiziell um eine zweite Staffel verlängert. Die Produktion der neuen Folgen läuft bereits, die Ausstrahlung ist für das Jahr 2028 vorgesehen. Als Erzähler kehrt erneut Hollywood-Star Tom Hanks zurück, der bereits die erste Staffel mit seiner Stimme begleitete.
Bis zum Start der neuen Staffel will NBC das Format mit mehreren Sonderausgaben präsent halten. Den Auftakt macht am 2. Juli das Special «The Americas: A Wild 250th», das anlässlich des 250. Geburtstags der Vereinigten Staaten besondere Tierarten und ihre Verbindung zur Geschichte des Landes in den Mittelpunkt stellt. Für 2027 ist außerdem «The Americas: Mother's Day» angekündigt, das außergewöhnliche Tiermütter und ihren Überlebenskampf in den unterschiedlichsten Lebensräumen porträtiert. Bereits derzeit zeigt NBC donnerstags «The Americas: Fun Fact Edition», eine Neuauflage der ersten Staffel mit zusätzlichen Hintergrundinformationen und Wissenswertem zu den Dreharbeiten.
Die erste Staffel entwickelte sich für NBC zu einem großen Erfolg. Nach Senderangaben war «The Americas» die meistgesehene neue Non-Fiction-Produktion der US-Fernsehsaison 2024/25 und erreichte insgesamt mehr als 36 Millionen Zuschauer. Die ergänzende «Fun Fact Edition» kam bislang auf über neun Millionen Zuschauer. International wurde die Reihe an mehr als 40 Plattformen in fast 180 Territorien verkauft.
Produziert wird «The Americas» erneut von der BBC Studios Natural History Unit in Zusammenarbeit mit Universal Television Alternative Studio. Die Dokumentationsreihe setzt auf moderne Kameratechnik, um Landschaften sowie die Tierwelt Nord- und Südamerikas in spektakulären Bildern einzufangen. Ergänzt werden die Aufnahmen durch eine Filmmusik des Oscar-Preisträgers Hans Zimmer.
Wir freuen uns riesig, «The Americas» wieder in die Wohnzimmer der Zuschauer zu bringen und sie auf eine Reise mitzunehmen, die noch mehr von den außergewöhnlichen Welten, ikonischen Landschaften und bemerkenswerten Tierwelten enthüllt, die Nord- und Südamerika so faszinierend machen und das alles, während atemberaubende Weite, Entdeckungen, Humor und Herz miteinander verschmelzen, sagte Sharon Vuong, Executive Vice President, Unscripted Programming, NBC. Mit Tom Hanks unverwechselbarer Stimme hinter den beeindruckenden Bildern und gemeinsam mit unseren Partnern bei UTAS und der BBC Studios Natural History Unit wird die zweite Staffel das Versprechen der Serie, einzigartige Geschichten zu erzählen und die Naturwelt mutig zu erkunden, noch weiter ausbauen.
«The Americas» war ein gewagtes Unterfangen eine naturkundliche Serie in diesem kinoreifen Format hatte es im frei empfangbaren Fernsehen seit Jahren nicht mehr gegeben, und glücklicherweise hat das Publikum sie mit großer Begeisterung aufgenommen, sagte Toby Gorman, President von Universal Television Alternative Studio. Der Erfolg der ersten Staffel gibt uns die Möglichkeit, für die zweite Staffel noch größere Träume zu hegen, den Umfang zu erweitern, die Filmkunst auf ein neues Niveau zu heben und die emotionale Bindung der Zuschauer zur Serie zu vertiefen. Wir sind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit NBC, der BBC Studios Natural History Unit und Tom Hanks fortzusetzen, während wir dieses nächste Kapitel zum Leben erwecken.
Mike Gunton, Kreativdirektor der BBC Studios Natural History Unit und ausführender Produzent, fügte hinzu: Die Arbeit an «The Americas» war absolut mitreißend die atemberaubenden Landschaften und die einzigartige Tierwelt dieses außergewöhnlichen Superkontinents zum Leben zu erwecken, war eine wahrhaft inspirierende Erfahrung. Es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen und Orte zu erkunden wir können es kaum erwarten, mit der zweiten Staffel zu beginnen. Wir freuen uns sehr, unsere spannende Partnerschaft mit NBC und Universal Television Alternative Studio fortzusetzen, und dass Tom Hanks wieder mit an Bord ist, ist natürlich das Tüpfelchen auf dem i.
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