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«Terra X History» blickt auf die Geschichte des Fliegens zurück

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Eine neue Dokumentation zeichnet nach, wie aus einem Luxus für wenige ein alltägliches Verkehrsmittel für Millionen Menschen wurde.

Heute gehören Flugreisen für viele Menschen selbstverständlich zum Urlaub oder zur Geschäftsreise dazu. Doch über Jahrzehnte hinweg war das Fliegen ein Privileg für Wohlhabende. Genau diesem Wandel widmet sich «Terra X History» am 26. Juli mit der Dokumentation Über den Wolken  Mythos Fliegen.

Die Produktion zeichnet die Entwicklung der Luftfahrt von den frühen Flugpionieren bis zum modernen Massentourismus nach. Im Mittelpunkt steht dabei nicht nur die technische Geschichte des Fliegens, sondern auch die gesellschaftliche Bedeutung des Reisens über den Wolken. Während Flugtickets früher oft ein Vielfaches eines durchschnittlichen Monatslohns kosteten, ermöglichen Billigfluggesellschaften heute Reisen quer durch Europa für wenige Euro.

Dabei erinnert die Dokumentation an die große Zeit der luxuriösen Flugreisen. Exklusive Archivaufnahmen zeigen eine Epoche, in der Fluggesellschaften ihre Gäste mit großzügigem Service, aufwendigen Menüs und viel Komfort umwarben. Der Flug selbst galt als Erlebnis und Statussymbol, lange bevor Flughäfen zu Orten der Massenabfertigung wurden.

Neben den glamourösen Jahrzehnten der Luftfahrt blickt «Terra X History» auch auf die Anfänge zurück. Die Sendung erzählt von den ersten Flugversuchen, den Pionieren der Luftfahrt und dem jahrhundertealten Menschheitstraum, sich in die Lüfte zu erheben. Aus den oft waghalsigen Experimenten entwickelte sich innerhalb weniger Jahrzehnte ein Verkehrssystem, das die Welt nachhaltig veränderte.

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Kurz-URL: qmde.de/173026
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