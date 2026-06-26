BBC bestellt Weihnachts-Specials zu «The Other Bennet Sister»

England

Nach dem großen Erfolg der Serie kehrt Mary Bennet mit drei neuen Episoden zu Weihnachten zurück.

Die BBC setzt ihren Überraschungserfolgfort. Wie der Sender bekanntgab, erhält die Literaturadaption drei neue Weihnachtsepisoden, die für BBC One und BBC iPlayer produziert werden. Auch in Nordamerika werden die Specials wieder beim Streamingdienst BritBox zu sehen sein. Für die neuen Folgen kehrt Autorin Sarah Quintrell zurück, die bereits den Großteil der ersten Staffel geschrieben hatte. Die Geschichten basieren erneut auf Figuren und Handlungsansätzen der Romanautorin Janice Hadlow. Regie führt wieder Asim Abbasi, der bereits mehrere Episoden der ersten Staffel inszenierte.Im Mittelpunkt steht weiterhin Mary Bennet, die in der Serie von Ella Bruccoleri verkörpert wird. Die Figur basiert auf der oft übersehenen Schwester aus Jane Austens Roman Pride and Prejudice. Das Staffelfinale endete mit Marys Verlobung mit Tom Hayward. Die neuen Episoden sollen nun erzählen, wie sich das Leben des Paares nach der Hochzeit entwickelt und welche Herausforderungen auf die beiden warten.Die Entscheidung überrascht nicht: «The Other Bennet Sister» entwickelte sich laut BBC zum erfolgreichsten Neustart einer Dramaserie im Vereinigten Königreich seit Mai 2025. Innerhalb der ersten 28 Tage erreichte die Produktion 7,3 Millionen Zuschauer. Darüber hinaus sorgte die Serie in den sozialen Netzwerken für große Aufmerksamkeit und generierte nach Senderangaben rund 250 Millionen Aufrufe auf Plattformen wie TikTok, YouTube, Instagram und Facebook.Produziert werden die Specials erneut von Bad Wolf, dem Studio hinter Serien wie «His Dark Materials», «Doctor Who» und «Industry». Die Dreharbeiten beginnen noch in diesem Sommer überwiegend in Wales. Für den internationalen Vertrieb zeichnet Sony Pictures Television verantwortlich. Die Ausstrahlung der Weihnachtsfolgen ist noch für die Feiertage 2026 geplant.Lindsay Salt, Leiterin der BBC-Drama-Abteilung, sagt: Es war unglaublich spannend zu sehen, wie Mary Bennet im Jahr 2026 für so viel Aufsehen gesorgt hat, und wir könnten nicht glücklicher sein, ihren Millionen von Fans dieses neue dreiteilige Weihnachtsgeschenk anzukündigen. Die Hochzeit war nur der Anfang für die nun nicht mehr ganz so übersehene Bennet-Schwester, und es ist eine Freude, mit Sarah, Janice und dem Bad-Wolf-Team zusammenzuarbeiten, um den Zuschauern zu zeigen, wie es weitergeht.Jess ORiordan, Programmverantwortliche bei BritBox North America, sagt: Wir wissen, wie sehr sich das Publikum in Mary Bennet verliebt hat, und wir sind begeistert, dass ihre Geschichte noch nicht zu Ende ist. Wir freuen uns sehr, dass Marys Geschichte in drei weiteren Kapiteln fortgesetzt wird und wir das Publikum in dieser Weihnachtszeit wieder in die Welt von «The Other Bennet Sister» willkommen heißen dürfen.