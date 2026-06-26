Sky veröffentlicht ersten Teaser zu «Possession»

England

Gugu Mbatha-Raw übernimmt die Hauptrolle in einem übernatürlichen Thriller, der zwischen Jamaika und Großbritannien spielt.

Sky hat erste Bilder aus der neuen fünfteiligen Miniserieveröffentlicht. Die Produktion, die ursprünglich unter dem Arbeitstitel «Inheritance» entwickelt wurde, soll noch im Laufe dieses Jahres bei Sky und dem Streamingdienst NOW starten. Die Hauptrollen übernehmen Gugu Mbatha-Raw, Jonny Lee Miller, Sheldon Shepherd und Bel Powley.Im Mittelpunkt der Handlung steht die ehrgeizige Anwältin Claudia, gespielt von Gugu Mbatha-Raw. Sie reist nach Jamaika, um einen Erbstreit zu untersuchen. Dort vertritt sie die Interessen des wohlhabenden Aristokraten Oliver Connaught gegen die Ansprüche des Einheimischen Cudjoe East. Die Situation nimmt jedoch eine unerwartete Wendung, als Claudia feststellt, dass das umstrittene Anwesen identisch mit dem Ort ist, der sie seit Jahren in Albträumen verfolgt.Während die Ermittlungen voranschreiten, stoßen Claudia und Oliver auf eine Verbindung zwischen der Vergangenheit der ehemaligen Plantage Hope Hill und gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten, die bis in die Gegenwart reichen. Sky beschreibt «Possession» als eine Mischung aus Mystery, übernatürlichem Thriller und Familiendrama, die Fragen von Identität, Geschichte und Erinnerung behandelt.Die Serie stammt von Autorin Karla Crome, die das Projekt entwickelt und geschrieben hat. Regie führte Storm Saulter. Produziert wird «Possession» von Snowed-In in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Die internationalen Vertriebsrechte liegen bei NBCUniversal Global TV Distribution. Ein konkreter Starttermin wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.