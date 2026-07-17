Man spielt nicht nur eine Figur, sondern die Geschichte eines echten Menschen

Interview

In «23 000 Leben» verkörpert Kathy Etoa die Geflüchtete Rose, deren Schicksal auf einer realen Person beruht. Im Interview spricht die Schauspielerin über intensive Begegnungen mit Zeitzeuginnen und darüber, weshalb der Film vor allem Empathie wecken soll.

Dass die Geschichte auf realen Ereignissen basiert, hat mich sofort berührt. Es geht dabei nicht um abstrakte Zahlen, sondern um Menschen, Familien und Schicksale. Gerade weil das Thema bis heute aktuell ist, fand ich es wichtig, Teil eines Projekts zu sein, das diesen Geschichten Sichtbarkeit gibt.Rose flieht gemeinsam mit ihrem Sohn über das Mittelmeer und wird von der Iuventa Crew gerettet. Sie steht unter großer Belastung, versucht aber vor allem für ihr Kind stark zu bleiben und Hoffnung zu bewahren. Gerade diese innere Stärke und Würde machen sie für mich besonders bemerkenswert.Sehr intensiv. Als Erstes habe ich mir die Dokumentation «Iuventa» von Michele Cinque angesehen. Außerdem durfte ich auf Malta die Frau kennenlernen, auf der meine Figur basiert. Ihre Geschichte aus erster Hand zu hören, war unglaublich wertvoll und hat mir geholfen, die Figur noch besser zu verstehen.Das war unglaublich hilfreich. Sie konnten uns viele Details aus ihrer eigenen Erfahrung vermitteln und haben immer wieder darauf geachtet, dass die Abläufe möglichst authentisch dargestellt werden. Ihre Anwesenheit hat dem Projekt eine besondere Glaubwürdigkeit gegeben.Die körperlichen Herausforderungen waren das eine. Emotional herausfordernder war für mich der Umgang mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen selbst gemacht haben. Das hat viele Momente am Set sehr intensiv werden lassen.Das war für mich der wichtigste Zugang überhaupt. Politik betrifft immer Menschen, und genau deshalb wollte ich verstehen, wer Rose ist und was sie bewegt.Weil Menschen immer mehr sind als ihre Umstände. Jeder Mensch bringt eine eigene Geschichte, Träume und Beziehungen mit. Genau das sichtbar zu machen, war mir besonders wichtig.Es war eine tolle Erfahrung. Ich hatte anfangs großen Respekt, mit so erfahrenen Schauspielerinnen und Schauspielern zusammenzuarbeiten. Aber das Ensemble hat mich sofort aufgenommen und ich habe mich sehr wohlgefühlt.Verändert nicht unbedingt, aber bestätigt. Der Film zeigt, welchen Unterschied Menschen machen können, wenn sie Verantwortung übernehmen und nicht wegschauen. Der Film hat mir erneut gezeigt, wie viel Mut und Engagement bewirken können.Absolut. Man spielt nicht nur eine erfundene Figur, sondern eine Geschichte, die eng mit dem Leben eines echten Menschen verbunden ist. Das verleiht der Arbeit eine besondere Bedeutung und bedeutet auch Verantwortung, und den Wunsch, dieser Geschichte so gerecht wie möglich zu werden.Ich wünsche mir vor allem Empathie und Neugier. Ich wünsche mir, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer die Menschen hinter dem Thema sehen. Und dass sie den Film mit Fragen verlassen, über die sie weiter nachdenken möchten.Für mich beginnt alles bei den Menschen. Wenn Zuschauerinnen und Zuschauer mit Rose und den anderen Figuren mitfühlen, entsteht oft auch Interesse an den größeren Zusammenhängen. Und vielleicht die Motivation, sich selbst weiter mit dem Thema auseinanderzusetzen. Am allerschönsten wäre es, wenn sie beides mitnehmen. Die menschlichen Geschichten und die Fragen, die sich daraus ergeben. Der Film gibt keine einfachen Antworten, lädt aber dazu ein, genauer hinzuschauen.