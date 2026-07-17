Welche Filme RTLZWEI am Wochenende wirklich erfolgreich machen

Schwerpunkt

1.443 Film-Ausstrahlungen in fünf Jahren liefern ein erstaunlich klares Bild. Während Actionfilme das Rückgrat des Wochenendprogramms bilden, sorgen Komödien immer wieder für die größten Überraschungen.

Seit Jahren setzt RTLZWEI am Wochenende konsequent auf Spielfilme. Während werktags Reality-Formate und Doku-Soaps dominieren, gehören Freitag-, Samstag- und Sonntagabend traditionell dem Filmprogramm. Doch welche Strategien funktionieren tatsächlich? Für diese Analyse wurden sämtliche Film-Ausstrahlungen zwischen Juli 2021 und Juni 2026 ausgewertet. Nach dem Herausfiltern von Serien, Shows und Dokumentationen und anderen Sonderformaten bleiben 1.443 Filme übrig, davon 746 in der klassischen Primetime um 20.15 Uhr. Das Ergebnis fällt überraschend eindeutig aus: RTLZWEI profitiert weniger von Neuheiten als vielmehr von bekannten Marken, klaren Genres und Filmen, bei denen das Publikum bereits nach wenigen Sekunden weiß, was es erwartet.Der erfolgreichste Film nach Gesamtpublikum waram Sonntag, 23. Januar 2022, mit 1,459 Millionen Zuschauern und 4,39 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe wurden 0,480 Millionen 14- bis 49-Jährige und 5,50 Prozent erreicht. Direkt dahinter lagam Freitag, 10. September 2021, mit 1,431 Millionen Zuschauern, 5,73 Prozent insgesamt und 6,59 Prozent bei den Jüngeren. Auchkam am Freitag, 4. März 2022, auf 1,388 Millionen Zuschauer und 6,26 Prozent in der Zielgruppe. Das sind klassische RTLZWEI-Werte: robuste Gesamtreichweite, aber vor allem ein deutlich überdurchschnittlicher Zielgruppenwert.Auffällig ist, dass die ganz großen Reichweiten häufig aus den Jahren 2021 bis 2023 stammen. 2021 lag der Filmschnitt bei 0,604 Millionen Zuschauern, 2022 bei 0,581 Millionen, 2023 noch bei 0,535 Millionen. Danach ging es deutlich zurück: 2024 waren es 0,458 Millionen, 2025 nur 0,433 Millionen und im ersten Halbjahr 2026 bislang 0,400 Millionen. Das spricht nicht zwingend gegen die Filmauswahl, sondern eher für den allgemeinen linearen Reichweitenverlust. Interessant ist aber: Die Zielgruppen-Marktanteile fallen nicht ganz so stark. 2021 lag der Schnitt bei 4,37 Prozent, 2022 bei 4,30 Prozent, 2023 bei 4,29 Prozent, 2025 immerhin noch bei 4,02 Prozent. RTLZWEI verliert also absolute Zuschauer, aber gute Filme können relativ zum Markt weiter funktionieren.Der stärkste Wochentag ist klar der Freitag. Alle Film-Ausstrahlungen am Freitag erreichten im Schnitt 0,563 Millionen Zuschauer, 2,98 Prozent insgesamt, 0,191 Millionen 14- bis 49-Jährige und 4,47 Prozent in der Zielgruppe. In der Primetime steigt der Freitag sogar auf 0,691 Millionen Zuschauer und 4,67 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Samstag ist schwächer: Primetime-Filme kamen nur auf 0,532 Millionen Zuschauer und 3,75 Prozent Zielgruppen-Marktanteil. Der Sonntag liegt dazwischen: 0,596 Millionen Zuschauer in der Primetime, aber nur 3,91 Prozent in der Zielgruppe. Daraus folgt: Der Freitag ist für RTLZWEI der beste Filmabend, vor allem für Actionware. Der Sonntag bringt zwar Reichweite, ist aber in der jungen Zielgruppe weniger zuverlässig. Der Samstag braucht entweder Event-Charakter oder Nostalgie.Nach Genre ist Action/Abenteuer/Krieg der wichtigste Block. In der Primetime kam dieses Segment auf 109 Ausstrahlungen, durchschnittlich 0,829 Millionen Zuschauer, 3,32 Prozent insgesamt und 5,08 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit liegt Action klar vor allen anderen Genres. Beispiele sind «96 Hours», «London Has Fallen», «Olympus Has Fallen», «Rambo», «The Expendables», «Stirb langsam», «Escape Plan» oder «The Mechanic». Diese Filme liefern nicht nur solide Werte, sondern auch Wiederholbarkeit.erreichte über fünf Ausstrahlungen im Schnitt 1,042 Millionen Zuschauer und 6,52 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.kam bei sechs Läufen auf 0,988 Millionen Zuschauer und 6,45 Prozent.erzielte im Schnitt 1,077 Millionen Zuschauer und 6,56 Prozent in der Zielgruppe. Das ist für RTLZWEI außergewöhnlich stabil.Sehr stark ist auch das Katastrophen- und Sci-Fi-Feld, aber etwas ungleichmäßiger.ist ein Paradebeispiel: vier Ausstrahlungen, durchschnittlich 0,816 Millionen Zuschauer und 6,88 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Ausstrahlung vom 8. September 2023 erreichte 0,939 Millionen Zuschauer und starke 8,88 Prozent in der Zielgruppe.ist ebenfalls ein Top-Titel: drei Ausstrahlungen mit durchschnittlich 1,087 Millionen Zuschauern und 7,05 Prozent Zielgruppen-Marktanteil.lag bei vier Einsätzen noch bei 0,844 Millionen Zuschauern und 5,25 Prozent. Das zeigt: Familienkompatible Sci-Fi-Komödien sind bei RTLZWEI besonders wertvoll, weil sie Action, Humor und Wiedererkennung verbinden.Komödien sind insgesamt schwächer in der Reichweite, aber sie produzieren die spektakulärsten Zielgruppen-Ausreißer. Das beste Beispiel ist der Weihnachtsklassikeram Samstag, 23. Dezember 2023: 1,390 Millionen Zuschauer, 5,01 Prozent insgesamt, 0,577 Millionen 14- bis 49-Jährige und sensationelle 9,93 Prozent Marktanteil. Das war der stärkste Zielgruppenwert der gesamten Film-Auswertung.erreichte am 14. Juli 2023 trotz nur 0,506 Millionen Gesamtzuschauern sehr starke 8,73 Prozent in der Zielgruppe.lag über drei Ausstrahlungen bei durchschnittlich 6,86 Prozent. Das bedeutet: Komödien sind riskanter, aber wenn Marke, Timing und Nostalgie stimmen, liefern sie sehr junge Werte.Der Winter-Effekt ist deutlich messbar. Über alle Filme hinweg kamen Winter-Ausstrahlungen von November bis Februar auf 0,540 Millionen Zuschauer, Sommer-Ausstrahlungen von Juni bis August nur auf 0,455 Millionen. Das ist ein Plus von rund 19 Prozent. In der Primetime ist der Unterschied noch klarer: Winter-Filme erreichten 0,663 Millionen Zuschauer, Sommer-Filme 0,540 Millionen  also rund 23 Prozent mehr. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Primetime-Reichweite im Winter bei 0,239 Millionen, im Sommer bei 0,189 Millionen. Das sind sogar rund 26 Prozent mehr. Wichtig ist aber: Die Marktanteile steigen im Winter nicht automatisch. In der Zielgruppe lagen Winter-Primetime-Filme bei 4,08 Prozent, Sommer-Primetime-Filme bei 4,11 Prozent. Im Winter schauen also mehr Menschen fern, aber die Konkurrenz ist ebenfalls größer. Für absolute Reichweiten ist der Winter besser, für Marktanteils-Ausreißer kann der Sommer genauso interessant sein.Deutsche Filme funktionieren, aber nur selektiv. In der Datei tauchen vor allem «Die Welle» und «Die Wolke» als relevante deutsche Titel auf.lief sechsmal und kam im Schnitt auf 0,525 Millionen Zuschauer, 2,57 Prozent insgesamt und 4,65 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die stärkste Ausstrahlung war am Samstag, 25. April 2026, mit 0,586 Millionen Zuschauern und 7,28 Prozent in der Zielgruppe.kam bei fünf Ausstrahlungen auf durchschnittlich 0,386 Millionen Zuschauer und 4,14 Prozent in der Zielgruppe. Der beste Lauf war am Samstag, 22. Februar 2025, mit 0,486 Millionen Zuschauern und 5,30 Prozent bei den Jüngeren. Fazit: Deutsche Filme sind bei RTLZWEI kein Volumen-Garant, aber gesellschaftlich aufgeladene Stoffe funktionieren besser als austauschbare deutsche Komödien es vermutlich täten.Die stärkste RTLZWEI-Formel lautet deshalb: Freitagabend, bekannte Actionmarke, möglichst Franchise-Charakter. «London Has Fallen», «Olympus Has Fallen», «Rambo», «Stirb langsam», «Escape Plan», «Men in Black» und «Armageddon» zeigen, dass Wiedererkennbarkeit wichtiger ist als Neuheit. Der Sender profitiert nicht vom Premierengefühl, sondern vom Sofortwissen des Publikums: Man weiß, was man bekommt. Am Samstag funktionieren dagegen Event- und Nostalgie-Titel besser, etwa «Zurück in die Zukunft III» oder «Oceans Eleven»-Wiederholungen. Der Sonntag ist geeignet für größere Abenteuer, Klassiker und Filme mit etwas breiterer Haushaltswirkung, aber weniger verlässlich in der Zielgruppe.Unterm Strich ist RTLZWEI am Wochenende kein Sender für feine Genreexperimente. Erfolgreich sind klare Versprechen: Action mit bekannten Gesichtern, Katastrophenkino, Franchises, Klamauk mit Nostalgie und einzelne deutsche Ausnahmefilme mit starkem Thema. Die wichtigste Zahl bleibt: Action-Primetime erreicht im Schnitt 0,829 Millionen Zuschauer und 5,08 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Genau dort liegt der Kern des Film-Erfolgs von RTLZWEI.