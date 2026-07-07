«Thunerts Thema»: Warum Taylor Swift alle Ketten sprengt

Dass die Popsängerin und Songwriterin Taylor Swift ein ungewöhnliches Phänomen von großem öffentlichen und vor allem medialen Interesse ist, darauf deutet nicht nur der kürzliche Mega-Hype um ihre Hochzeit mit Travis Kelce hin, sondern auch diverse Dokumentationen und Reportage-Beiträge, die in der letzten Zeit erschienen sind. Für den Podcast «Thunerts Thema» sind diese Zusammenhänge vor allem auch deshalb interessant, weil Swift dergestalt eine der letzten überstrahlenden Galionsfiguren im aus der Mode gekommenen Startum darstellt.
Genau dieser Umstand macht Taylor Swift auch relevant für die medienwissenschaftliche Forschung. Allen voran Professor Jörn Glasenapp von der Universität Bamberg untersuchte die Sängerin als Künstlerinnen-Persona unter anderem unter kulturtheoretischen, aber auch kreativindustriellen Gesichtspunkten. An seinem Lehrstuhl für Literatur und Medien nahm er sie sogar in seine Vorlesungsreihe auf, ehe kürzlich sein Buch Beyonce und Taylor Swift Run the world folgte.
Im Podcast-Gespräch tauschen sich Moderator Mario Thunert und Jörn Glasenapp (Titelbild, links) über unterschiedliche Analyse-Aspekte aus, um der Erfolgsstruktur des Superstars näher zu kommen. Im Zentrum steht die These, dass sie in einer Zeit fragmentierter Öffentlichkeiten zu einer der wenigen Figuren geworden ist, die noch breite gesellschaftliche Aufmerksamkeit bündeln können. Ausschlaggebend seien dem Experten zufolge nicht nur ihre kommerzielle Anschlussfähigkeit, sondern vor allem ihre Fähigkeit, ein konsistentes erzählerisches Universum zu erschaffen, in dem Songtexte, persönliche Biografie, Fan-Kultur und öffentliche Inszenierung eng miteinander verwoben sind.
Darüber hinaus wird diskutiert, wie Taylor Swift Nähe und Authentizität inszeniert, ohne ihre Rolle als strategisch handelnde Unternehmerin aufzugeben. Das Gespräch beleuchtet ihre besondere Fanbindung, den geschickten Einsatz von Social Media, ihre Positionierung zu Feminismus und gesellschaftlichen Fragen sowie die Spannungen zwischen künstlerischer Glaubwürdigkeit, kommerziellem Kalkül und öffentlicher Persona. Zum Ende der Podcast-Ausgabe steht auch die Frage im Raum, wie groß Swifts eigener Anteil am Hit-Making ihrer Songs ist, die sie unter anderem in Kollaboration mit Erfolgsproduzent Max Martin erarbeitet.
Hier gehts direkt zum kostenlosen Download der Swift-Folge.
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