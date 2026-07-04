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Steigt Comcast ins Satellitengeschäft ein?

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Das Unternehmen möchte NBCUniversal und Sky an die Börse bringen. Vermutlich wappnet sich der Kabelnetzbetreiber gegen Elon Musk.

Das SpaceX-Unternehmen Starlink möchte in den Vereinigten Staaten Mobilfunkanbieter werden, weshalb das Unternehmen auch eine Kooperation mit dem US-Geschäft der Deutschen Telekom abgeschlossen hat. Bislang dominieren Kabelnetzbetreiber wie Charter und Comcast den Markt, doch mit Elon Musk könnte sich das ändern.

Bereits Anfang des Jahres 2026 spaltete Comcast die NBCUniversal-Töchter wie CNBC, MSNBC und zahlreiche Unterhaltungssender in das neue Unternehmen Versant ab. Jetzt folgt mit NBCUniversal bereits der zweite Börsengang. Im nächsten Jahr soll das Unternehmen an der Börse gehandelt werden. Aus steuerlichen Gründen will Comcast allerdings zunächst noch 19,9 Prozent an dem Unternehmen halten.

Daher stellt sich womöglich nicht die Frage, ob NBCUniversal mit seinen Kinofilmen, dem Studiogeschäft und Peacock strategisch falsch abgebogen ist. Vielmehr könnte Comcast daran interessiert sein, dass das Unternehmen sein erfolgreiches Kerngeschäft mit Internetdiensten langfristig absichert. Allerdings hat NBC selbst mit Problemen zu kämpfen, denn der teure NBA-Deal belastet derzeit immer häufiger die Bilanz.

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