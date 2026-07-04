Zeugnistag: Hat Marc Rasmus für Sat.1 die richtige Strategie?

Schwerpunkt

Mit festen Programmfarben wollte Sat.1-Chef Marc Rasmus seinem Sender wieder ein klares Profil geben. Doch die eigentlichen Probleme des Senders löst auch diese Strategie bislang nicht.

Seit fast drei Jahren steuert Marc Rasmus den Fernsehsender Sat.1. Als er am 1. November 2023 die Verantwortung für den in Unterföhring ansässigen Kanal übernahm, befand sich dieser längst nicht mehr auf Augenhöhe mit RTL. Nach dem Umzug von Berlin nach München gingen zahlreiche prägende Köpfe verloren, über Jahre hinweg fehlte dem Sender ein klares Profil. Die Folgen lassen sich heute in den Quoten ablesen: Sat.1 erreichte zuletzt nur noch 4,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Vergleich zum Vorjahr ging es bei den Umworbenen sogar noch einmal um 0,3 Prozentpunkte nach unten. Dabei kam Sat.1 in der Saison 2011/12 noch auf 10,2 Prozent Marktanteil insgesamt und 10,6 Prozent bei den jungen Zuschauern.Der Niedergang hat zahlreiche Ursachen. Das klassische Privatfernsehen steht seit Jahren unter Druck, Streamingdienste und soziale Netzwerke konkurrieren um Aufmerksamkeit. Gleichzeitig wirkt das Fernsehen vieler Sender zunehmend überladen. Werbeblöcke werden länger, Sponsorings nehmen zu, Eigenwerbung für Konzernangebote ist allgegenwärtig. Auch HD-Fernsehen kostet immer noch ein paar Euro pro Monat. Viele Zuschauer haben sich deshalb längst andere Wege gesucht, um Inhalte zu konsumieren. Sat.1 trifft diese Entwicklung besonders hart, weil der Sender über Jahre hinweg viele seiner markanten Eigenproduktionen verloren hat.Genau an diesem Punkt setzte Marc Rasmus an. Seine Idee war vergleichsweise simpel: Sat.1 sollte wieder berechenbarer werden. Statt jeden Abend ein anderes Experiment zu veranstalten, sollten feste Programmfarben entstehen. Der Mittwoch entwickelte sich dabei zum Koch- und Backabend, der Donnerstag wurde zur Heimat von Quiz- und Unterhaltungsshows. Die Strategie klingt zunächst wenig spektakulär, doch tatsächlich gehören diese Abende inzwischen zu den stabilsten Programmstrecken des Senders.Besonders deutlich wird dies am Mittwoch. Formate wie «Das große Promibacken», «Das große Backen» und «The Taste» liefern regelmäßig Werte oberhalb des Senderschnitts. Die Analyse zahlreicher Mittwochsausstrahlungen zeigt sogar, dass Koch- und Backformate deutlich erfolgreicher laufen als viele andere Eigenproduktionen des Senders. Während manche Beobachter den Themenabend als Zeichen mangelnder Kreativität kritisieren, sprechen die Zahlen eine andere Sprache. Das Problem von Sat.1 ist nicht der Koch- und Backmittwoch. Vielmehr gehört er inzwischen zu den wenigen Bereichen, die noch zuverlässig funktionieren.Gleichzeitig offenbart sich hier auch das grundlegende Dilemma des Senders. Die großen Marken tragen das Programm, neue Marken entstehen dagegen kaum. Sat.1 lebt heute von etablierten Franchises wie «The Voice», «Das große Backen» oder «The Taste». Daneben dominieren Reality-Formate, deren Unterschiede für viele Zuschauer immer schwerer erkennbar werden. Ob «Villa der Versuchung», «Promis unter Palmen  Für Geld mache ich alles!» oder zahlreiche ähnliche Produktionen: Oft geht es um prominente Teilnehmer, Konflikte, Geld und strategische Spiele. Das funktioniert kurzfristig, sorgt aber selten dafür, dass langfristig neue Programmmarken entstehen.Hinzu kommt, dass viele neue Unterhaltungsformate hinter den Erwartungen zurückbleiben. Ein gutes Beispiel ist «The Connection». Marc Rasmus lobte die Show vor ihrem Start öffentlich und verwies sogar darauf, dass man die Pilotfolge direkt ausgestrahlt habe. Das Ergebnis fiel ernüchternd aus. Weder Kritiker noch Zuschauer konnten sich nachhaltig für das Format begeistern. Solche Rückschläge wiegen schwer, weil Sat.1 dringend neue Erfolgsmarken benötigt.Dabei gibt es durchaus Ansätze, auf denen sich aufbauen ließe. Am Donnerstag laufen weiterhin Formate wie «Hast du Töne?» oder «Das 1% Quiz». Beide Sendungen erfüllen ihren Zweck, ohne allerdings zu großen Publikumsmagneten zu werden. Auffällig ist dagegen, dass «Das große Allgemeinwissensquiz» nach seinem ordentlichen Abschneiden im Sommer 2025 bislang keine größere Rolle mehr spielt. Gerade solche Programme könnten dazu beitragen, dem Sender zusätzliche Wiedererkennbarkeit zu verleihen.Am Dienstag setzt Sat.1 unverändert auf «Navy CIS». Die Mutterserie erreicht weiterhin rund eine Million Zuschauer und gehört damit noch immer zu den verlässlichsten Programmen des Senders. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob Sat.1 hier ausreichend Mut zeigt. Während schwächere US-Serien teilweise prominent platziert werden, wandern qualitativ hochwertige Formate regelmäßig zu anderen Sendern innerhalb der Gruppe. Besonders auffällig war dies bei «Elsbeth», das letztlich bei Kabel Eins landete.Für große Aufmerksamkeit sorgt Sat.1 vor allem dann, wenn Fußball im Programm steht. Bundesliga-Auftaktspiele, Relegationspartien oder internationale Turniere bescheren dem Sender regelmäßig starke Reichweiten. Im vergangenen Jahr überzeugten sowohl die U21-Europameisterschaft als auch die Begegnungen deutscher Mannschaften bei der Klub-Weltmeisterschaft. Doch solche Ereignisse sind keine dauerhafte Lösung. Sie sorgen für kurzfristige Ausschläge nach oben, verändern aber nicht die strukturellen Probleme des Programms.Gerade deshalb fällt auf, wie wenige feste Säulen Sat.1 inzwischen besitzt. Das «Sat.1 Frühstücksfernsehen» gehört weiterhin zu den stärksten Marken des Hauses und liefert seit Jahren konstant gute Ergebnisse. Dahinter wird das Angebot allerdings dünn. Viele frühere Eigenmarken existieren nicht mehr. Das Magazin «Akte» wurde eingestellt, zahlreiche Unterhaltungsformate verschwanden aus Kostengründen. Damit gingen auch Sendungen verloren, die unabhängig von Staffeln oder Eventcharakter ganzjährig eingesetzt werden konnten.Ähnlich durchwachsen fällt die Bilanz im fiktionalen Bereich aus. Die täglichen Serien folgen häufig demselben Muster und wirken dadurch zunehmend austauschbar. «Die Landarztpraxis» startete mit viel Potenzial, verlor aber im Verlauf ihrer Entwicklung an Profil. Die Geschichten wurden immer langweiliger, während gleichzeitig die Produktion sichtbar kostengünstiger wirkte. Außendrehs sind selten geworden, viele Handlungsstränge erinnern an ähnliche Formate. Entsprechend überschaubar bleiben die Quoten, insbesondere bei den jüngeren Zuschauern.Dennoch gab es auch positive Signale. «Der letzte Bulle» erwies sich Ende 2025 als Erfolg. Anschließend setzte Sat.1 auf «Frier und Fünfzig  Am Ende meiner Tage», ehe «Kommissar Rex» zwischen Ostern und Pfingsten ins Programm rückte. Allerdings blieb bislang offen, welche dieser Projekte eine Zukunft haben. Gerade hier könnte der Sender schneller reagieren und erfolgreiche Formate konsequenter weiterentwickeln.Am Ende steht daher ein gemischtes Fazit. Marc Rasmus hat Sat.1 nicht neu erfunden, aber er hat dem Sender zumindest wieder etwas mehr Struktur gegeben. Die Programmfarben funktionieren besser, als viele Kritiker vermuten. Vor allem der Koch- und Backmittwoch gehört inzwischen zu den stabilsten Programmstrecken des Hauses. Gleichzeitig reichen stabile Themenabende allein nicht aus, um einen Sender dauerhaft zu erneuern. Sat.1 fehlt es weiterhin an neuen großen Marken, die über Jahre hinweg Publikum binden können. Die eigentliche Herausforderung beginnt deshalb erst jetzt: Kann der Sender aus seiner neuen Ordnung heraus wieder Programme entwickeln, über die ganz Deutschland spricht? Oder bleibt Sat.1 auch in Zukunft vor allem ein Verwalter seiner verbliebenen Erfolgsformate?