Disney Jr. und ESPN fördern Sportangebote für Vorschulkinder

Disney Jr. und ESPN setzen ihre gemeinsame Initiative zur Förderung von Bewegung und Sport bei Vorschulkindern fort. Im Rahmen der Programme «Disney Jr. Let's Play!» und «Take Back Sports» arbeitet man erneut mit der gemeinnützigen Organisation Every Kid Sports zusammen. Ziel ist es, Familien mit geringem Einkommen bei den Kosten für die Anmeldung ihrer Kinder zu Sportangeboten zu unterstützen.
Nach Angaben der Initiatoren erhielten im vergangenen Jahr mehr als 1.200 Familien in acht US-Städten finanzielle Unterstützung für die Teilnahme an insgesamt 22 verschiedenen Sportarten. Die Hälfte der geförderten Kinder nahm dadurch erstmals überhaupt an einem organisierten Sportangebot teil. Für 2026 wird das Programm ausgeweitet und umfasst unter anderem Veranstaltungen in Oakland, Chicago, Fresno, Los Angeles, Philadelphia und weiteren Regionen.
Begleitet wird die Initiative von einem neuen Programmangebot für Vorschulkinder. Die Kurzfilmreihe «Me & Mickey: Let's Play Sports» startet am 29. Juni bei Disney+, Disney Jr. und über die On-Demand-Angebote des Kindersenders. Die zehn Episoden bauen auf der bestehenden Reihe «Me & Mickey» auf und zeigen Mickey Mouse, Minnie und ihre Freunde bei verschiedenen sportlichen Aktivitäten. Dabei werden einfache Grundlagen wie Fußballspielen oder Ballfangen vermittelt.
Entwickelt wurde das Format gemeinsam von Disney Jr., ESPN und der Organisation Positive Coaching Alliance. Disney-Junior-Programmchefin Alyssa Sapire betonte, dass Spielen und Bewegung wichtige Bestandteile der kindlichen Entwicklung seien. ESPN-Vizepräsident Kevin Martinez verwies auf die positiven Auswirkungen von Sport auf Teamgeist, Selbstvertrauen und Fairness. Mit der Kombination aus finanzieller Unterstützung und neuen Inhalten sollen möglichst viele Kinder frühzeitig an sportliche Aktivitäten herangeführt werden.
Alyssa Sapire, Leiterin der Abteilung für Originalprogramme und Strategie bei Disney Jr., sagte: Spielen ist ein so wichtiger Teil der Entwicklung jedes Kindes, und wir arbeiten eng mit Beratern und Experten aus verschiedenen Organisationen zusammen, um diese positiven Lebenskompetenzen in unsere Disney-Jr.-Inhalte zu integrieren. Wir sind dankbar für unsere fortlaufende Zusammenarbeit mit ESPN und all den anderen Experten, die uns bei der Kampagne «Disney Jr. Lets Play!» und unseren brandneuen Kurzfilmen «Me & Mickey: Lets Play Sports» beraten haben. Wir können es kaum erwarten, dass Kinder durch das Zuschauen bei Mickey und seiner Clique die Freude am Sport entdecken.
Kevin Martinez, Vizepräsident für Corporate Citizenship bei ESPN, sagte: ESPN ist stolz darauf, bereits im zweiten Jahr gemeinsam mit Disney Jr. mehr Möglichkeiten für Kinder im Vorschulalter zu schaffen, nach draußen zu gehen und Sport zu treiben. Wir bei ESPN sind davon überzeugt, dass Sport schon in jungen Jahren einen bedeutenden Unterschied für Kinder bewirken kann, indem er Selbstvertrauen, Teamgeist und Fairness fördert. Indem wir den Zugang für kleine Kinder und ihre Familien erweitern, unterstützen wir mit Stolz die wertvollen Lektionen fürs Leben und die nachhaltigen Vorteile, die das Sporttreiben mit sich bringt.
Eleana Fanaika, Geschäftsführerin von Every Kid Sports, sagte: Wir freuen uns riesig, gemeinsam mit Disney Jr. und ESPN die Magie des Spielens zu Kindern im Vorschulalter aus einkommensschwachen Familien zu bringen. Bei dieser Zusammenarbeit geht es um mehr als nur Sport es geht um Freude, Selbstvertrauen und darum, jene ersten unvergesslichen Momente zu schaffen, die eine lebenslange Liebe zur Bewegung und zur Gemeinschaft wecken.
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