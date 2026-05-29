HBO Max zeigt Trailer zur dritten Staffel von «House of the Dragon»

US-Fernsehen

Die Erfolgsserie aus dem «Game of Thrones»-Universum kehrt Ende Juni mit acht neuen Folgen zurück.

HBO Max hat den offiziellen Trailer zur dritten Staffel vonveröffentlicht. Die neuen Episoden starten am 22. Juni 2026 in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein. Insgesamt umfasst die dritte Staffel acht Folgen, die jeweils im Wochenrhythmus veröffentlicht werden. Das Staffelfinale ist für den 10. August vorgesehen.Die Serie basiert auf dem Buch Fire & Blood von George R. R. Martin und spielt rund 200 Jahre vor den Ereignissen von «Game of Thrones». Im Mittelpunkt steht weiterhin die Geschichte des Hauses Targaryen und der Bürgerkrieg um die Herrschaft über Westeros. Als Showrunner und Executive Producer fungiert erneut Ryan Condal, der die Serie gemeinsam mit George R. R. Martin entwickelt hat. Zu den weiteren Executive Producern gehören Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock und Philippa Goslett.Für die dritte Staffel kehren zahlreiche bekannte Darsteller zurück, darunter Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell und Tom Glynn-Carney. Neu beziehungsweise weiterhin in größeren Rollen zu sehen sind unter anderem James Norton, Tommy Flanagan und Dan Fogler.