Guy Fieri startet YouTube-Format «Guys Feast Club»

US-Fernsehen

Der Food-Network-Star kombiniert in seiner neuen Webserie prominente Gäste, große Portionen und ausführliche Gespräche.

Food Network erweitert sein digitales Angebot um die neue YouTube-Serie. Das Format mit Starkoch Guy Fieri startet am 11. Juni exklusiv auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Senders. In der vierteiligen Staffel trifft Fieri auf Prominente und Influencer, mit denen er gemeinsam kocht, isst und persönliche Gespräche führt. Laut Food Network sollen dabei epische Gerichte und ungefilterte Unterhaltungen im Mittelpunkt stehen. Jede Episode kombiniert Essen, Challenges und längere Talks rund um Karriere, Erfolg und persönliche Geschichten.Zu den Gästen gehören unter anderem die «Bad Friends»-Podcast-Moderatoren Bobby Lee und Andrew Santino, Skateboard-Legende Tony Hawk, Comedian Bert Kreischer sowie Basketball-YouTuber Jesser. Zum Auftakt serviert Guy Fieri seinem Gast Jesser Rippchen und fordert ihn anschließend zu einer scharfen Chicken-Wings-Challenge heraus.Beim «Guys Feast Club» geht es darum, ungewöhnliche Köstlichkeiten und echte Gespräche auf eine Art und Weise auf den Tisch zu bringen, wie wir es noch nie zuvor gemacht haben, sagte Fieri. Ich freue mich riesig darauf, diese Gespräche der Extraklasse und die ausgelassene Ess-Stimmung mit einigen großen Namen zu präsentieren, die ihr lieben werdet. Und denkt daran: Die erste Regel des Feast Club lautet: Redet mit vollem Mund!Guys Fans sind auf allen Plattformen vertreten, und durch den Start dieser neuen Serie auf YouTube können wir eine ganz neue Seite von Guy zeigen, sagte Betsy Ayala, Präsidentin von Food Network. Guy hat ein Händchen dafür, mit jedem über alles ins Gespräch zu kommen  besonders über gutes Essen  und mit unvergesslichen Gästen und jeder Menge Lachen lädt er die Fans ein, sich einen Stuhl zu schnappen und sich einen Platz in der ersten Reihe am besten Tisch der Stadt zu sichern.