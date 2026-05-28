Roku überarbeitet erstmals seit zehn Jahren den Startbildschirm

US-Fernsehen

Der Streaming-Anbieter setzt künftig stärker auf personalisierte Empfehlungen und schnelleren Zugriff auf Inhalte.

Roku hat eine umfassende Neugestaltung seines Home Screens angekündigt. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um die erste größere Überarbeitung der Benutzeroberfläche seit mehr als einem Jahrzehnt. Die neue Startseite soll schrittweise auf allen Roku-TVs und Streaming-Geräten in den USA ausgerollt werden und künftig über 100 Millionen Streaming-Haushalte erreichen.Im Mittelpunkt der neuen Oberfläche stehen personalisierte Empfehlungen und eine stärkere Ausrichtung auf Inhalte statt Apps. Zuschauer sollen schneller passende Serien und Filme finden können. Roku verweist dabei auf eigene Nutzungsanalysen und umfangreiche Tests mit Anwendern. Laut Unternehmenschef Anthony Wood habe man die Oberfläche gezielt anhand des tatsächlichen Nutzerverhaltens entwickelt.Neu ist unter anderem ein Bereich namens Top Picks for You, der mithilfe von KI-gestützten Modellen individuelle Inhalte empfiehlt. Zusätzlich führt Roku neue Themenbereiche wie For You oder Subscriptions ein. Dort lassen sich Inhalte verschiedener Streaming-Abos zentral durchsuchen. Auch Suchfunktionen und Schnellzugriffe auf häufig genutzte Apps werden stärker hervorgehoben.Darüber hinaus erhält die Plattform neue Funktionen wie Your Daily Scoop, das aktuelle Trends und populäre Serien bündelt. Außerdem wird der bekannte Bildschirmschoner Roku City künftig als interaktive Kachel in die Oberfläche integriert. Die Navigation selbst wurde ebenfalls angepasst und soll durch ein einklappbares Menü übersichtlicher wirken.Als wir uns daran machten, den Startbildschirm neu zu gestalten, war uns klar, dass wir auf die Menschen hören mussten, die ihn täglich nutzen. Also haben wir mit den Zuschauern gesprochen, umfangreiche Tests durchgeführt und so lange daran gearbeitet, bis das Design und die Daten ein aussagekräftiges Update zuließen, sagte Anthony Wood, Gründer und CEO von Roku. Jetzt stellt unser neuer Startbildschirm die Unterhaltung in den Mittelpunkt, bleibt dabei aber den einfachen, intuitiven Wurzeln von Roku treu. Mehr als 100 Millionen Haushalte werden den Unterschied spüren, sobald sie ihren Fernseher einschalten  und auch für unsere Partner eröffnet dies ein besseres, leistungsfähigeres Erlebnis.