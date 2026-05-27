«President Curtis» startet schon im Juli

US-Fernsehen

Adult Swim erweitert das «Rick and Morty»-Universum um eigene Serie.

Adult Swim baut das Universum von «Rick and Morty» weiter aus und schickt mitim Juli eine neue Animationsserie an den Start. Im Mittelpunkt steht dabei der aus «Rick and Morty» bekannte US-Präsident Andre Curtis, erneut gesprochen von Keith David. Die neue Serie begleitet Präsident Curtis und sein exzentrisches Team bei Krisen, mit denen sich Rick Sanchez offenbar nicht beschäftigen möchte. Laut Adult Swim geht es dabei unter anderem um interdimensionale Diplomatie, paranormale Ermittlungen und unerklärliche Phänomene. Ein erster Teaser zur Serie wurde bereits veröffentlicht.Entwickelt wurde «President Curtis» von «Rick and Morty»-Macher Dan Harmon gemeinsam mit James Siciliano. Neben Keith David gehören auch Stephanie Beatriz und Jim Rash zur Besetzung. Harmon und Siciliano übernehmen zudem die Rolle der Executive Producer.Das ist eine Serie, die wir auch dann genehmigt hätten, wenn sie überhaupt nichts mit «Rick and Morty» zu tun hätte, sagte Michael Ouweleen, Präsident von Adult Swim. Präsident Andre Curtis ist einfach eine so großartige Figur. Die übrige Welt, die das Team erschaffen hat, ist super unterhaltsam und steht absolut für sich. Wir können es kaum erwarten, dass ihr sie seht.