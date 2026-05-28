US-Fernsehen

ESPN überträgt erneut exklusiv die Womens College World Series

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Der US-Sportsender begleitet das NCAA-Softballturnier bereits zum 25. Mal vollständig live aus Oklahoma City.

ESPN präsentiert auch 2026 die komplette Womens College World Series exklusiv im Fernsehen und Streaming. Das Turnier startet am Donnerstag, den 28. Mai, im Devon Park in Oklahoma City und endet mit der Finalserie ab dem 3. Juni. Gespielt wird zunächst im Double-Elimination-Format mit acht Teams, ehe die letzten beiden Mannschaften in einer Best-of-three-Serie um den Titel kämpfen.

Zum Teilnehmerfeld gehören in diesem Jahr Alabama, Arkansas, Mississippi State, Nebraska, Tennessee, Texas, Texas Tech und UCLA. Der Auftakt beginnt mit dem Duell zwischen Mississippi State und Texas Tech, gefolgt von Tennessee gegen Texas. In der Primetime treffen UCLA und Alabama aufeinander, ehe Arkansas gegen Nebraska den ersten Spieltag abschließt. Die Spiele laufen auf ABC, ESPN und ESPN2, zusätzlich sind alle Begegnungen über die ESPN-App abrufbar.

Für die Übertragungen setzt ESPN erneut auf erfahrene Softball-Kommentatoren. Beth Mowins kommentiert gemeinsam mit Jessica Mendoza und Michele Smith die wichtigsten Partien inklusive der gesamten Finalserie. Unterstützt wird das Trio von Reporterin Holly Rowe. Die Abendspiele übernehmen Kevin Brown, Amanda Scarborough und Alyssa Lang. Ergänzt wird das Programm durch Studioberichterstattung direkt aus Oklahoma City.

Technisch fährt ESPN für die Womens College World Series erneut großen Aufwand auf. Geplant sind unter anderem Drohnenaufnahmen, Kabelkameras, Railcams entlang des Outfields sowie erstmals zusätzliche POV-Kameras an den Schiedsrichtern. Zudem werden sämtliche Spiele in 1080p HDR produziert. Parallel bietet ESPNU mit «7Innings Live» erneut einen alternativen Kommentarfeed zur Finalserie an.

Mehr zum Thema... 7Innings Live
Kurz-URL: qmde.de/172079
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