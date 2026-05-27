US-Fernsehen

Netflix widmet Eddie Murphy große Ehrenveranstaltung

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Ende Mai ist das neue Special beim Streamingdienst Netflix zu sehen.

Mit «AFI Life Achievement Award: A Tribute to Eddie Murphy» bringt Netflix Ende Mai eine Hommage an einen der prägendsten Comedy- und Filmstars der vergangenen Jahrzehnte auf die Bildschirme. Das Special startet am 31. Mai und zeigt die Verleihung des renommierten AFI Life Achievement Awards an Eddie Murphy. Die Auszeichnung des American Film Institute gilt als eine der wichtigsten Ehrungen der amerikanischen Filmbranche und wird seit 1973 an Persönlichkeiten vergeben, die das Kino nachhaltig geprägt haben.

Die Zeremonie blickt auf Murphys außergewöhnliche Karriere zurück, die von Stand-up-Comedy über Fernsehen bis hin zu weltweiten Kinohits reicht. Bereits als junger Comedian sorgte Murphy in «Saturday Night Live» für Aufsehen, bevor er mit Filmen wie «Beverly Hills Cop», «Der Prinz aus Zamunda» oder «Der verrückte Professor» zu einem der größten Hollywoodstars der 1980er- und 1990er-Jahre wurde. Später erhielt er auch für dramatischere Rollen Anerkennung, etwa für «Dreamgirls», der ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte.

Das Netflix-Special versammelt zahlreiche Weggefährten, Freunde und prominente Bewunderer, die Murphys Einfluss auf Comedy und Popkultur würdigen. Laut Netflix soll die Veranstaltung nicht nur seine humoristische Seite zeigen, sondern auch seine Vielseitigkeit und seinen kulturellen Einfluss beleuchten. Gerade Murphys Mischung aus Stand-up, Slapstick und gesellschaftlicher Beobachtung beeinflusste zahlreiche spätere Comedians und Schauspieler.

Begleitend verweist Netflix auch auf weitere Murphy-Inhalte im eigenen Katalog. Dazu gehören Produktionen wie «Dolemite Is My Name», «Beverly Hills Cop: Axel F» oder die Dokumentation «Being Eddie», die seinen Aufstieg vom jungen Stand-up-Comedian zum internationalen Superstar nachzeichnet.

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