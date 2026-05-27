Paramount+ setzt auf Tyler Perry-Dramen im Sommerprogramm

US-Fernsehen

Der Streamingdienst setzt auf «Ruthless», welches damit bereits seine sechste Staffel bekommt.

Paramount+ schickt im Juni gleich zwei erfolgreiche Serien von Tyler Perry mit neuen Staffeln ins Rennen: «All the Queens Men» verabschiedet sich mit der fünften Staffel, während «Tyler Perrys Ruthless» in eine sechste Runde geht. Den Auftakt macht am 10. Juni die finale Staffel von. Zum Start veröffentlicht der Streamingdienst direkt zwei Episoden, anschließend folgen die weiteren Folgen wöchentlich bis zum Midseason-Finale am 22. Juli. Im Mittelpunkt steht erneut Madam, gespielt von Eva Marcille, deren Imperium nach einem schockierenden Angriff ins Wanken gerät. Während innerhalb des Nachtclubs Eden Chaos herrscht, nutzen neue Gegner die Situation aus, um die Macht an sich zu reißen.Die Serie zählt zu den erfolgreicheren Produktionen aus Perrys Zusammenarbeit mit Paramount+ und kombiniert Crime-, Soap- und Erotik-Elemente mit klassischen Machtkämpfen. Vor allem in den USA entwickelte sich das Format in den vergangenen Jahren zu einem Streaming-Hit innerhalb der Zielgruppe schwarzer Zuschauerinnen und Zuschauer.Nur wenige Wochen später, am 30. Juni, kehrt dannzurück. Auch hier gibt es zunächst eine Doppelfolge zum Auftakt, ehe neue Episoden bis Ende August wöchentlich erscheinen. Die Serie bleibt weiterhin im Umfeld der gefährlichen Rakudushi-Sekte angesiedelt und erzählt von zunehmenden Machtkämpfen innerhalb der Gemeinschaft. Gleichzeitig erhöht das FBI den Druck auf die Sekte, während neue Allianzen entstehen und die Situation zunehmend eskaliert.«Ruthless» war ursprünglich als Spin-off der BET-Serie «The Oval» gestartet und entwickelte sich schnell zu einem eigenständigen Erfolgsformat. Besonders die düstere Atmosphäre und die Mischung aus Thriller, Drama und Sektenpsychologie sorgten für Aufmerksamkeit. Hauptdarstellerin Melissa L. Williams bleibt auch in Staffel sechs erneut im Zentrum der Handlung.