Blockbuster-Battle

«Fahrstuhl zum Schafott» kommt nach ganz oben

von

Insgesamt werden am heutigen Pfingst-Montag Filme unterschiedlicher Genres im Free-TV gezeigt.

«Contact» 1997 (Kabel Eins, 20:15 Uhr)
Die ehrgeizige Astronomin Dr. Ellie Arroway empfängt nach jahrelanger Funkstille eine verschlüsselte Botschaft aus dem Planetensystem Vega. Die Wissenschaftlerin interpretiert dies als erste Kontaktaufnahme mit Außerirdischen und macht sich mit ihrem Team daran, den komplizierten Code zu entschlüsseln. Schließlich finden sie heraus, dass es sich hierbei um die Anleitung zu einer Art Raum-Zeit-Transporter handelt. Gegen den Widerstand ihres Vorgesetzten Dave Drumlin setzt sich Dr. Arroway schließlich durch und darf als Repräsentantin der Menschheit mit der neu konstruierten Kapsel in die unendlichen Weiten des Weltraums vordringen.

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 31 von 40 Punkten

«After Love» 2021 (SIXX, 20:15 Uhr)
Die Liebesgeschichte von Tessa und Hardin ist noch nicht zu Ende, doch im Privaten gerät ihr Leben gehörig in Unordnung. Denn Tessa kommt hinter das grosse Geheimnis ihrer Familie und muss nun eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens treffen. Plötzlich zweifelt sie alles an, dessen sie sich vorher so sicher war. Hardin wiederum hat mit seiner eigenen Familie samt schockierenden Enthüllungen alle Hände voll zu tun und das Abrutschen in eine weitere Abwärtsspirale droht.

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 4
Metascore: 2
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 19 von 40 Punkten

«Fahrstuhl zum Schafott» 1957 (arte, 20:15 Uhr)
Französischer 50er-Klassiker: Eigentlich ist der Plan perfekt: Julien Tavernier erschießt seinen Chef, den Ehemann seiner Geliebten Florence, nach Dienstschluss in dessen Büro und lässt die Tat nach Suizid aussehen. Doch kaum unten auf der Straße angekommen, fällt ihm auf, dass er ein verräterisches Indiz hinterlassen hat. Unbemerkt stiehlt er sich zurück in das am Abend verlassene Bürogebäude  und bleibt dort im Fahrstuhl stecken...

Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 33 von 40 Punkten


Insgesamt werden am heutigen Pfingst-Montag Filme unterschiedlicher Genres im Free-TV gezeigt, wobei eine große Feiertagsprogrammierung nicht wirklich zu beobachten ist. Die mit Abstand besten Wertungen weist der französische 50er-Klassiker bei arte auf, auch die 90er-Science-Fiction bei Kabel kann noch standesgemäß mithalten. Deutlich abreißen lass muss ein mauer bis mäßiger Liebes-Streifen bei sixx.

Kurz-URL: qmde.de/172038
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Weltspiegel Doku» blickt auf die Generation Brexitnächster ArtikelNetflix veröffentlicht Trailer zur fünften Staffel von «Rosario Tijeras»
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Ben und Melanie Amann streiten über Höcke: Du gibst dem Höcke das Mikro

Bei «Ungeskriptet» lieferten sich YouTuber Ben und Melanie Amann eine hitzige Grundsatzdebatte darüber, ob Gespräche mit Björn Höcke offen und unkommentiert geführt werden dürfen.

«Gefragt-Gejagt» startet sehr gut - fällt dann aber der Wärme anheim

Bevor demnächst die 1000. Folge begangen wird, vollzog sich in dieser Woche zunächst mal der Auftakt in die neue Staffel.

Pfingsten ohne große TV-Andacht: Kirchensendungen schwächeln deutlich

Sowohl Das Erste als auch das ZDF erreichten mit ihren Gottesdiensten und religiösen Formaten am Sonntagvormittag nur überschaubare Reichweiten.

Dreimal Kane: Über sechs Millionen wollen die Bayern sehen

Das Titelcomeback der Münchner im DFB-Pokal erwies sich natürlich wieder als Publikumsmagnet - doch es lief etwas schlechter als 2025.

VOX-Profis ohne Profit

Am Vorabend waren Pferde-Experten zu sehen, am Nachmittag Deko-Experten.

Primetime-Check: Sonntag, 24. Mai 2026

Klimawandel sei Dank: Bereits im Mai wärmegeschundene Primetimes - doch wer machte das Beste draus?

Das ZDF enttäuscht an Pfingst-Sonntag auf ganzer Linie

Weder «Inga Lindström» noch «Kommissar Beck» konnten dem ZDF starke Feiertagsquoten bescheren. Selbst «Terra X» blieb am Sonntagabend überraschend blass.

«The Boroughs»: Mehr als «Stranger Things» im Altenheim

In einer Seniorenresidenz gehen mysteriöse Dinge darüber. Was die neue Serie von Netflix dabei so alles enthüllt...

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Blockbuster-Battle 80er-Thriller übertrumpft Comedy-Premiere Blockbuster-Battle Der Dude tut gut Blockbuster-Battle Darth Vader tanzt Magic Mike auf der Nase rum Blockbuster-Battle Dwayne The Rock macht Kritikern am meisten Bock Blockbuster-Battle «Godzilla x Kong» ganz oben Blockbuster-Battle Rocky schlägt Bob Marley Blockbuster-Battle Dschungel-Geschichten im grünen Bereich

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung