Blockbuster-Battle

Insgesamt werden am heutigen Pfingst-Montag Filme unterschiedlicher Genres im Free-TV gezeigt.

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

1997 (Kabel Eins, 20:15 Uhr)Die ehrgeizige Astronomin Dr. Ellie Arroway empfängt nach jahrelanger Funkstille eine verschlüsselte Botschaft aus dem Planetensystem Vega. Die Wissenschaftlerin interpretiert dies als erste Kontaktaufnahme mit Außerirdischen und macht sich mit ihrem Team daran, den komplizierten Code zu entschlüsseln. Schließlich finden sie heraus, dass es sich hierbei um die Anleitung zu einer Art Raum-Zeit-Transporter handelt. Gegen den Widerstand ihres Vorgesetzten Dave Drumlin setzt sich Dr. Arroway schließlich durch und darf als Repräsentantin der Menschheit mit der neu konstruierten Kapsel in die unendlichen Weiten des Weltraums vordringen.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8Metascore: 8IMDb User Rating: 82021 (SIXX, 20:15 Uhr)Die Liebesgeschichte von Tessa und Hardin ist noch nicht zu Ende, doch im Privaten gerät ihr Leben gehörig in Unordnung. Denn Tessa kommt hinter das grosse Geheimnis ihrer Familie und muss nun eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens treffen. Plötzlich zweifelt sie alles an, dessen sie sich vorher so sicher war. Hardin wiederum hat mit seiner eigenen Familie samt schockierenden Enthüllungen alle Hände voll zu tun und das Abrutschen in eine weitere Abwärtsspirale droht.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Popcornmeter: 4Metascore: 2IMDb User Rating: 61957 (arte, 20:15 Uhr)Französischer 50er-Klassiker: Eigentlich ist der Plan perfekt: Julien Tavernier erschießt seinen Chef, den Ehemann seiner Geliebten Florence, nach Dienstschluss in dessen Büro und lässt die Tat nach Suizid aussehen. Doch kaum unten auf der Straße angekommen, fällt ihm auf, dass er ein verräterisches Indiz hinterlassen hat. Unbemerkt stiehlt er sich zurück in das am Abend verlassene Bürogebäude  und bleibt dort im Fahrstuhl stecken...The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9Metascore: 8IMDb User Rating: 8