«Contact» 1997 (Kabel Eins, 20:15 Uhr)
Die ehrgeizige Astronomin Dr. Ellie Arroway empfängt nach jahrelanger Funkstille eine verschlüsselte Botschaft aus dem Planetensystem Vega. Die Wissenschaftlerin interpretiert dies als erste Kontaktaufnahme mit Außerirdischen und macht sich mit ihrem Team daran, den komplizierten Code zu entschlüsseln. Schließlich finden sie heraus, dass es sich hierbei um die Anleitung zu einer Art Raum-Zeit-Transporter handelt. Gegen den Widerstand ihres Vorgesetzten Dave Drumlin setzt sich Dr. Arroway schließlich durch und darf als Repräsentantin der Menschheit mit der neu konstruierten Kapsel in die unendlichen Weiten des Weltraums vordringen.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 31 von 40 Punkten
«After Love» 2021 (SIXX, 20:15 Uhr)
Die Liebesgeschichte von Tessa und Hardin ist noch nicht zu Ende, doch im Privaten gerät ihr Leben gehörig in Unordnung. Denn Tessa kommt hinter das grosse Geheimnis ihrer Familie und muss nun eine der schwersten Entscheidungen ihres Lebens treffen. Plötzlich zweifelt sie alles an, dessen sie sich vorher so sicher war. Hardin wiederum hat mit seiner eigenen Familie samt schockierenden Enthüllungen alle Hände voll zu tun und das Abrutschen in eine weitere Abwärtsspirale droht.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 4
Metascore: 2
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 19 von 40 Punkten
«Fahrstuhl zum Schafott» 1957 (arte, 20:15 Uhr)
Französischer 50er-Klassiker: Eigentlich ist der Plan perfekt: Julien Tavernier erschießt seinen Chef, den Ehemann seiner Geliebten Florence, nach Dienstschluss in dessen Büro und lässt die Tat nach Suizid aussehen. Doch kaum unten auf der Straße angekommen, fällt ihm auf, dass er ein verräterisches Indiz hinterlassen hat. Unbemerkt stiehlt er sich zurück in das am Abend verlassene Bürogebäude und bleibt dort im Fahrstuhl stecken...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 8
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 8
IMDb User Rating: 8
Gesamtbilanz: 33 von 40 Punkten
Insgesamt werden am heutigen Pfingst-Montag Filme unterschiedlicher Genres im Free-TV gezeigt, wobei eine große Feiertagsprogrammierung nicht wirklich zu beobachten ist. Die mit Abstand besten Wertungen weist der französische 50er-Klassiker bei arte auf, auch die 90er-Science-Fiction bei Kabel kann noch standesgemäß mithalten. Deutlich abreißen lass muss ein mauer bis mäßiger Liebes-Streifen bei sixx.
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