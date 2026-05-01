«Bob Marley: One Love» Free-TV-Premiere 2024 (ProSieben, 20:15 Uhr)
Biopic über den jamaikanischen Musiker Bob Marley: Während seine Heimat Jamaika von Unruhen beherrscht wird, versucht Reggae-Star Bob Marley, mit seinen Songs Frieden zu stiften. Doch sein Plan geht nicht auf - im Gegenteil: Bewaffnete überfallen Bob und dessen Familie. Nachdem sie den Angriff überlebt haben, zieht der Sänger nach London, um sein weltweit erfolgreiches Album "Exodus" aufzunehmen. Die darauffolgende Tour führt ihn dann wiederum nach Jamaika zurück.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 9
Metascore: 6
IMDb User Rating: 6
Gesamtbilanz: 28 von 40 Punkten
«Rocky 4 - Der Kampf des Jahrhunderts» 1985 (Kabel Eins, 20:15 Uhr)
Ein Showkampf zwischen Rockys ehemaligem Konkurrenten, nun aber bestem Freund Apollo Creed, und dem Russen Ivan Drago endet tödlich: Apollo stirbt im Boxring in Rockys Armen. Aus Rache nimmt Rocky daraufhin Dragos Herausforderung an, in Moskau gegen ihn zu kämpfen, obwohl seine Frau Adrian ihn warnt. Denn während Drago sich mit allen Mitteln der Sportmedizin in Topform bringt, reist Rocky nach Sibirien, um zu trainieren.
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 8
Metascore: 7
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 29 von 40 Punkten
«E-Mail für Dich» 1998 (Super RTL, 20:15 Uhr)
Liebes-Komödie mit Meg Ryan und Tom Hanks: Die Kinderbuchladenbesitzerin Kathleen Kelly sieht ihre Existenz bedroht, als auf der gegenüberliegenden Straßenseite die Filiale einer Tiefpreis-Buchladenkette ihre Pforten öffnet. Überwacht wird der Literatur-Supermarkt vom Magnatensohn Joe Fox. Als sich die beiden erstmals treffen, funkt es zwar auf Anhieb, doch Kathleen erkennt in Joe alsbald erbost ihren größten Widersacher. Da ahnt das Duo jedoch noch nicht, dass es sich längst via Internet-Chatroom ineinander verliebt hat...
Die Bewertung
The Movie Database (TMDB): 7
Rotten Tomatoes Popcornmeter: 7
Metascore: 7
IMDb User Rating: 7
Gesamtbilanz: 28 von 40 Punkten
Insgesamt werden am Feiertag, den 1. April, unterschiedliche Blockbuster-Genres abgedeckt von Biopic, über Action-Klassiker bis RomCom ist alles dabei. Zudem bewegen sich die genannten Filme auch allesamt auf einem zumindest ordentlichen Bewertungs-Level, wenngleich keiner wirklich durchschlägt mit über 30 Punkten. Unterm Strich liegt Rocky ganz leicht in Front, kann allerdings auch nicht vollständig mit seinen Kult-Vorgängern mithalten. Am Ende ist noch zu beachten, dass der Marley-Movie erstmals im frei empfangbaren TV läuft.
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