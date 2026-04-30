Amazon entwickelt Thriller-Serie «The Second Lady»

US-Fernsehen

Der Streamingdienst sichert sich ein neues Prestigeprojekt: Eine entführte First Lady und eine Doppelgängerin stehen im Zentrum eines politischen Thrillers.

Amazon Prime Video arbeitet an der Serienadaption von, wie unter anderem Variety berichtet. Die Vorlage stammt von Irving Wallace und zählt zu seinen bekanntesten Werken. Für die Umsetzung zeichnet Jessica Sharzer verantwortlich, die das Drehbuch schreibt und zugleich als Executive Producer fungiert. Unterstützt wird sie von Kevin Williamson, der mit Formaten wie «Dawsons Creek» und «The Vampire Diaries» große TV-Erfolge feierte.Im Mittelpunkt der geplanten Serie steht eine brisante Prämisse: Die First Lady der Vereinigten Staaten wird entführt und durch eine russische Doppelgängerin ersetzt. Während die echte Präsidentengattin in Sibirien ums Überleben kämpft, versucht ihr Double im Weißen Haus, politische Prozesse zu manipulieren  unter anderem im Kontext eines G7-Gipfels und möglicher Eingriffe in die NATO. Damit verbindet das Projekt klassische Spionage-Elemente mit geopolitischer Spannung.Produziert wird die Serie von Universal Television, wo Sharzer aktuell einen sogenannten First-Look-Deal innehat. Dieses Modell, das erst 2025 eingeführt wurde, setzt auf kürzere, kosteneffiziente Entwicklungsphasen für ausgewählte Projekte. Neben Sharzer und Williamson sind auch Ben Fast, Peter J. Donaldson sowie David Wallechinsky  Sohn des Autors  an der Produktion beteiligt. Noch befindet sich «The Second Lady» in einer frühen Entwicklungsphase. Ob und wann die Serie tatsächlich in Produktion geht, ist derzeit offen.