ABC verlängert «Shifting Gears» und «Scrubs»

US-Fernsehen

Der US-Sender setzt beide Formate für die TV-Saison 2026/27 fort und bestätigt damit seinen Comedy-Kurs.

Der amerikanische Broadcaster ABC hat zwei seiner Serien offiziell verlängert: Sowohl «Shifting Gears» als auch die Kult-Comedy Scrubs kehren in der Saison 2026/27 mit neuen Episoden zurück. Die Entscheidung wurde am Donnerstag über die Social-Media-Kanäle des Senders bekanntgegeben.Währendals etablierte Marke mit großer Fanbasis gilt, steht «Shifting Gears» für die jüngere Generation an Comedy-Formaten im Programm von ABC. Mit der Verlängerung beider Serien setzt der Sender auf Kontinuität und bekannte Marken, die sowohl nostalgische Zuschauer als auch neue Zielgruppen ansprechen sollen. Gerade die Rückkehr von Scrubs unterstreicht den aktuellen Trend im US-Fernsehen, erfolgreiche Franchises wiederzubeleben oder weiterzuführen. In einem zunehmend fragmentierten Markt bieten bekannte Titel eine verlässliche Basis, um Zuschauer zu binden und Reichweite zu sichern. Details zu Episodenzahlen oder konkreten Startterminen für die neuen Staffeln wurden bislang nicht veröffentlicht. Dennoch zeigt die Entscheidung klar: ABC setzt auch in der kommenden Saison auf eine Mischung aus etablierten Marken und neueren Formaten im Comedy-Bereich.«Shifting Gears» ist eine US-amerikanische Comedyserie, die sich um einen eigensinnigen Vater dreht, dessen Leben sich plötzlich verändert, als seine erwachsene Tochter wieder bei ihm einzieht. Die Serie lebt vom Generationenkonflikt, bei dem traditionelle Werte auf moderne Lebensentwürfe prallen. Dabei entstehen humorvolle, oft pointierte Dialoge, die sowohl familiäre Spannungen als auch emotionale Annäherungen zeigen.