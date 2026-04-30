Promiboxen trifft auf britisches Pendant

Das Promibox-Format «Fame Fighting» wagt den nächsten Schritt und expandiert ins Ausland. Am 6. Juni 2026 steigt in Leverkusen erstmals «Fame Fighting International» eine Kooperation zwischen BILD, dem britischen Medienhaus The Sun sowie der Influencer-Boxorganisation Misfits Boxing. Insgesamt acht Kämpfe sind geplant, bei denen deutsche Teilnehmer auf britische Kontrahenten treffen.
Die Übertragung erfolgt exklusiv über BILD in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Voraussetzung ist ein BILDplus-Abo inklusive zusätzlichem Fight Pass. In Großbritannien und den USA zeigt The Sun das Event für Mitglieder seines Sun Clubs. Damit setzen beide Medienhäuser verstärkt auf exklusive Live-Inhalte als Teil ihrer Bezahlangebote.
Initiiert wurde «Fame Fighting» von Eugen Lopez, der das Format seit 2023 aufgebaut hat. Dabei treten Influencer, Content Creator und Reality-TV-Persönlichkeiten in professionell organisierten Boxkämpfen gegeneinander an. Durch die Zusammenarbeit mit Misfits Boxing einer international etablierten Marke im Influencer-Boxen erhält das Format nun deutlich mehr Reichweite und internationale Strahlkraft. Das nächste reguläre Event «Fame Fighting 4» ist bereits für den Herbst 2026 geplant.
Dominic Carter, Executive Vice President von The Sun, sagt: Wir freuen uns riesig über die Partnerschaft mit BILD und Misfits Boxing, durch die wir dieses hochkarätige internationale Event unserem Publikum präsentieren können. Mit dieser exklusiven Übertragung im Sun Club beschreiten wir neue Wege, um unser Mitgliederangebot zu erweitern. Unser Ziel ist es, unsere treuen Leser stets auf innovative Weise zu belohnen. Ihnen hautnah bei einem globalen Kulturphänomen wie diesem dabei zu sein, ist genau der Weg, wie wir ihnen einen Mehrwert bieten wollen wie nie zuvor.
Eugen Lopez: Mein Anspruch war immer, dass wir uns stetig weiterentwickeln und größer werden wollen. «Fame Fighting International» ist deshalb der nächste logische Schritt. Und ein kampfstarkes Upgrade, weil wir durch die große Brand Misfits mit internationalen Superstars und Influencern zusammenarbeiten. Das wird ein herausforderndes Länderduell zwischen Deutschland und England, aber wir können es gewinnen. Auch wenn wir sportlich klar der Underdog sind. Aber ich liebe das.
Carli Underberg, Stv. Chefredakteur Sport BILD-Gruppe und WELT & Editorial Partnerships: Fame Fighting bei BILD wird immer größer und jetzt in Partnerschaft mit der britischen The Sun auch international. Der sportliche Wettstreit zwischen England und Deutschland fesselt seit Jahrzehnten über alle Generationen hinweg. Gerade kurz vor der Fußball-WM freuen wir uns jetzt auf dieses ganz spezielle Kräftemessen im Boxring."
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