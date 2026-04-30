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«Minimum Wage»: Netflix adaptiert virale Kurzserie

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Die neue Workplace-Comedy basiert auf einem Social-Media-Hit und soll noch 2026 mit 28 Episoden starten.

Der Streamingdienst Netflix setzt verstärkt auf digitale Vorlagen und bringt mit «Minimum Wage» eine neue Serie an den Start. Das Format basiert auf den gleichnamigen Kurzvideos von «American High», die seit 2024 auf Plattformen wie YouTube, TikTok und Instagram mehr als 30 Millionen Aufrufe generiert haben.

Insgesamt 28 Episoden umfasst die neue Serie, die den chaotischen Alltag junger Angestellter in einer Pizzeria begleitet. Im Zentrum steht eine Gruppe von Teenagern, die zwischen Schule, schwierigen Vorgesetzten und schlecht bezahlten Jobs ihren Alltag meistern müssen. Inhaltlich setzt «Minimum Wage» auf schnelle Dialoge, improvisationsartige Szenen und einen Tonfall, der sich eng an die Dynamik der Kurzvideos anlehnt.

Verantwortlich für die Serie ist American High unter der Leitung von Jeremy Garelick, der gemeinsam mit Will Phelps als Showrunner und Autor fungiert. Die Originalformate des Studios haben sich in den vergangenen Jahren zu einem festen Bestandteil der Gen-Z-Kultur entwickelt und insgesamt Milliarden von Abrufen erzielt.

Kurz-URL: qmde.de/171380
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